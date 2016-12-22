В Москве прощаются с послом Андреем Карловым, жестоко убитым в Турции

В день, когда был убит посол, российский президент, оценивая случившееся, сказал, что Карлов погиб на боевом посту.

В Москве прощаются с Андреем Карловым, послом России в Турции, который был убит в Анкаре. Церемония проходит в здании Министерства иностранных дел на Смоленской площади. Гроб с телом дипломата установлен в центральном вестибюле здания. Возле него почетный караул несут солдаты Преображенского полка, сообщает 1 Канал





В эти минуты церемония прощания с Андреем Карловым еще продолжается. Сюда, на Смоленскую площадь, идут коллеги дипломата, его друзья, да и просто те, кого трагедия в Анкаре не оставила равнодушным. У дверей здания российского внешнеполитического ведомства живые цветы, венки, в том числе, от дипломатических представительств не только Северной и Южной Кореи, Турции - стран в которых работал Андрей Карлов, и где его хорошо знают и помнят - но и от других государств.





Сегодня в холле у входа в здание МИДа, на мемориальной доске, где увековечены имена российских дипломатов, погибших при исполнении служебных обязанностей, появилось и имя Андрея Карлова.

Проститься с Карловым пришли и многие его зарубежные коллеги, которые, может, никогда с ним не встречались, но все же высоко ценят погибшего товарища, как известного профессионала, который, и это не будет преувеличением, всего себя отдавал работе. На гражданскую панихиду приехали также ведущие российские политики, лидеры парламентских фракций, председатели Совета Федерации и Госдумы. Приехал и премьер-министр Дмитрий Медведев.





На церемонию прощания приехал и Владимир Путин.

Накануне, ради того, чтобы отдать дань памяти погибшему, глава государства принял решение перенести на сутки запланированную ежегодную пресс-конференцию. В день, когда был убит посол, российский президент, оценивая случившееся, сказал, что Карлов погиб на боевом посту.

Накануне был опубликован указ главы государства о присвоении Карлову посмертно звания Героя России «за стойкость и мужество, а также большой вклад в реализацию внешнеполитического курса страны».

После церемонии прощания гроб с телом посла перевезут в Храм Христа Спасителя, где пройдет отпевание. Церковную службу проведет патриарх Кирилл. Он был лично знаком с Андреем Карловым. Похороны состоятся сегодня на Химкинском кладбище.



