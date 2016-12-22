Указать мотивы и основания

Айсулу Жумашева,

судья суда г. Актобе

В соответствии с п. 3 ст. 76 Конституции РК и ст. 21 ГПК вступившие в законную силу судебные акты обязательны для исполнения всеми госорганами, их должностными лицами, физическими или юридическими лицами, которых они касаются. Согласно ст. 240-7 ГПК в установленных законом случаях судоисполнитель выносит постановление о производстве исполнительских действий, подлежащих санкционированию судом. Вместе с тем на практике вопросы санкционирования не всегда решаются верно.

Основными нормативными правовыми актами, регламентирующими вопросы исполнительного производства, являются Конституция, Гражданский процессуальный кодекс, законы «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей», «Об оценочной деятельности в Республике Казахстан», а также нормативные постановления Верховного Суда РК.

Кроме того, Верховным Судом в июне 2012 года в областные и приравненные к ним суды направлены рекомендации по вопросу санкционирования постановлений судебного исполнителя о временном ограничении на выезд должника из Республики Казахстан, и в мае 2013 года в суды направлены рекомендации по вопросу санкционирования постановлений судебного исполнителя об истребовании из банков информации, касающейся физических лиц.

Исполнение судебных актов представляет собой заключительную стадию гражданского судопроизводства и определяет эффективность правосудия в целом.

В судебных формах отчета ведение отдельной статистической графы по делам и материалам обобщаемой категории не предусмотрено, за исключением оспаривания решений судебных исполнителей. Представленные на санкцию материалы в судах не подлежат раздельному учету по таким критериям: кем представлены материалы, государственным либо частным судебным исполнителем; какие исполнительские действия подлежат санкционированию.

Ст. 240-7 ГПК РК в установленных законом случаях судебный исполнитель выносит постановление о производстве исполнительских действий, подлежащих санкционированию судом. В постановлении должны быть изложены мотивы и основания, в силу которых возникла необходимость в принятии санкционируемых действий.

С принятием ст. 240-7 ГПК на практике возникали вопросы о порядке рассмотрения жалоб на действия судебного исполнителя, санкционированных судом: подлежат ли они рассмотрению в суде первой инстанции в порядке ст. 240-5 ГПК как жалоба на действия судебного исполнителя, или в суде апелляционной инстанции в связи с санкционированием постановления судебного исполнителя судом первой инстанции.

Законом об исполнительном производстве предусмотрен ряд мер, направленных на безусловное обеспечение исполнения решений и постановлений судов.

Согласно ст. 33 Закона при неисполнении должником в установленный срок без уважительных причин требований, содержащихся в исполнительном документе, судебный исполнитель вправе, а по заявлению взыскателя обязан вынести постановление о временном ограничении на выезд должника из РК, которое подлежит санкционированию судом в порядке, установленном ГПК.

Постановление о производстве исполнительных действий, подлежащих санкционированию, представляется судебным исполнителем в суд. К постановлению прилагаются материалы исполнительного производства, подтверждающие обоснованность принятия санкционируемых действий.

Рассмотрев постановление судебного исполнителя и приложенные к нему материалы исполнительного производства, суд дает санкцию на совершение исполнительных действий или отказывает в даче санкции.

Согласно ч. 2 ст. 240-7 ГПК к постановлению должны быть приложены материалы исполнительного производства, подтверждающие обоснованность принятия санкционируемых действий, поэтому суды при невыполнении названных требований закона вправе отказать в санкционировании, о чем должно быть вынесено определение суда, в котором указывается причина отказа в даче санкции.

Вместе с тем вопросы дачи санкции судами не всегда решаются правильно.

Так, судом апелляционной инстанции Актюбинского областного суда отменены три санкции суда на постановления судебного исполнителя о временном ограничении на выезд за пределы республики директора ТОО, поскольку он не является должностным лицом ТОО в связи с прекращением трудовых отношений и не может нести ответственность по обязательствам созданного им юридического лица.

Кроме того, в соответствии с ч. 1 ст. 240-7 ГПК в постановлении должны быть изложены мотивы и основания, в силу которых возникла необходимость в принятии санкционируемых действий. Поэтому суд вправе вынести определение об отказе в санкционировании, с указанием причин отказа, только в случае несоблюдения требований, прямо указанных в законе.

В случае несогласия с санкцией суда либо отказом в даче санкции участники исполнительного производства могут обжаловать (опротестовать) не саму санкцию, а постановление (определение) в суде апелляционной инстанции путем подачи частной жалобы (протеста) в порядке, установленном ст. 344 ГПК.

Судом рассматриваются и санкционируются постановления судебных исполнителей о предоставлении из банков информации в отношении физических лиц.

Пп. д-1) п. 6 ст. 50 Закона «О банках и банковской деятельности» предусмотрено, что органам исполнительного производства по находящимся в их производстве делам исполнительного производства на основании постановления судебного исполнителя, заверенного печатью органа исполнительного производства и санкционированного судом, может быть предоставлена только информация, касающаяся юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Право же судебного исполнителя на получение справок о наличии и номерах банковских счетов физического лица, об остатках и движении денег на этих счетах, а также имеющихся сведений о характере и стоимости его имущества, находящегося на хранении в сейфовых ящиках, шкафах и помещениях банка, законом не предусмотрено (п. 7 ст. 50 Закона РК «О банках и банковской деятельности»).

Следовательно, санкционирование постановлений судебных исполнителей об истребовании из банков информации, касающейся физических лиц, противоречит нормам законодательства.

В отношении физических лиц такие сведения могут быть выданы судебному исполнителю только в случае обращения его в суд с представлением об истребовании сведений о банковских счетах должников - физических лиц в порядке ст. 240-4 ГПК.

Субъектами обжалования определения суда об отказе в даче санкции являются участники исполнительного производства. В силу ст. 14 закона об исполнительном производстве судебный исполнитель не является участником исполнительного производства, а является лицом, осуществляющим исполнительное производство (ст. 7 закона об исполнительном производстве), поэтому жалобы судебных исполнителей в соответствии с ч. 4 ст. 337 ГПК подлежат возврату.