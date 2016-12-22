При условии равноценного возмещения

Гульнара Алимбаева,

судья Актюбинского областного суда

Истекшие с момента обретения Казахстаном независимости 25 лет стали временем активного развития земельных отношений и земельного законодательства. Постепенно с развитием законодательства менялась и специфика споров.

Земля как уникальный природный ресурс является основой жизни и деятельности народа, естественной кладовой минерально-сырьевых ресурсов. Республика Казахстан занимает огромную территорию в 272,5 млн га Евразийского континента. Земельные ресурсы - это сложный экономический, социально-экологический и политический объект управления.

Земельная реформа является составной частью общей политики государства и основным достижением ее можно считать то, что был построен совершенно новый земельный строй, основанный на предпринимательской деятельности сельского труженика, в отличие от прежней административно-командной системы руководства сельским хозяйством.

Земельное законодательство Казахстана развивалось поэтапно с учетом рыночных преобразований в стране. На первом этапе (1990-1993 годы) приняты Закон «О крестьянском хозяйстве в Казахской ССР» от 21 мая 1990 года, Земельный кодекс Казахской ССР от 16 ноября 1990 года, Закон «О земельной реформе» от 28 июня 1991 года.

На данном этапе развития земельного законодательства основными направлениями земельной реформы являлись предоставление земель в пожизненное наследуемое владение гражданам РК для ведения крестьянского и личного подсобного хозяйства, садоводства, животноводства, строительства и обслуживания жилого дома, перераспределение земель в случаях преобразования колхозов, разгосударствления и приватизации совхозов и других государственных сельскохозяйственных предприятий, оформление и переоформление документов на право владения и право пользования земельными участками.

Второй этап (1993-1995 годы) характеризуется дальнейшим совершенствованием земельного законодательства РК с учетом рыночной экономики, введением института продажи права землепользования при исключительной собственности государства на землю. На данном этапе приняты Указ Президента РК, имеющий силу закона, «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений» от 24 января 1994 года, Указ Президента РК, имеющий силу закона, «О дальнейшем совершенствовании земельных отношений» от 5 апреля 1994 года.

Институт продажи права землепользования введен впервые среди стран СНГ и сыграл большую роль в проведении земельной реформы в республике. Впервые в условиях исключительной собственности на землю государство признало объектом гражданско-правовых сделок право землепользования, т.е. право пожизненного наследуемого владения и постоянного владения землей крестьянских хозяйств и негосударственных сельскохозяйственных организаций стало предметом купли-продажи, мены, дарения, залога и т.д.

На третьем этапе (с 1995 года) приняты Указ Президента РК, имеющий силу закона, «О земле» от 22 декабря 1995 года, Закон РК «О земле» от 24 января 2001 года, Земельный кодекс РК от 20 июня 2003 года. В Указе Президента «О земле» впервые было признано право частной собственности на отдельные категории земель (для ведения личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищного строительства, садоводства, дачного строительства, застройку производственными и непроизводственными зданиями и сооружениями). Земельный участок стал объектом собственности.

В силу специфичности земли сельскохозяйственного назначения оставались в государственной собственности, но участвовали в гражданском обороте через институт землепользования. Принятый в 2001 году Закон РК «О земле» в основном регулировал вопросы, связанные с условными земельными долями. В то же время право постоянного землепользования заменено правом временного землепользования на 49 лет.

Земельный кодекс РК окончательно решил вопрос о возможности передачи земель сельскохозяйственного назначения в частную собственность. Кодексом предусматривается добровольность выбора форм собственности на указанные земли. Лица, заинтересованные в ведении сельскохозяйственного производства, смогли получить земельные участки и работать, как и прежде, на праве временного долгосрочного землепользования сроком до 49 лет.

В последние годы наблюдается тенденция увеличения земельных споров. Их спектр разнообразен. Сложную категорию споров составляют споры о принудительном отчуждении земельных участков для государственных нужд. Изучение дел данной категории показало, что основанием для изъятия земельных участков для государственных нужд являлось строительство автомобильных дорог, линий электропередачи, линий связи, а также обнаружение и разработка месторождений полезных ископаемых.

В силу требований п. 3 ст. 26 Конституции принудительное отчуждение имущества для государственных нужд в исключительных случаях, предусмотренных законом, может быть произведено при условии равноценного его возмещения.

В ст. 84 Земельного кодекса и ст. 62 Закона «О государственном имуществе» обозначены общие положения и принципы принудительного отчуждения земельного участка для государственных нужд. Надлежащим истцом по требованиям об изъятии земельных участков для государственных нужд является аким соответствующей территориальной единицы. Вместе с тем данные требования закона не всегда соблюдаются.

Так, решением СМЭС Актюбинской области оставлены без удовлетворения исковые требования ГУ «Аппарат акима Мугалжарского района» об изъятии земельных участков у ТОО «Даурен» площадью 0,894 га, КХ «Анес» площадью 0,921 га, КХ «Родник» площадью 4,287 га. Данные земельные участки подлежали изъятию в связи со строительством линии электропередачи 110 кВт для недропользователя ТОО «Юбилейное», осуществляющего добычу золотосодержащих руд на месторождении «Юбилейное» Мугалжарского района.

Согласно п. 5 ст. 84 Земельного кодекса не может быть признано принудительным отчуждением земельного участка для государственных нужд любое отчуждение, преследующее коммерческие цели негосударственных юридических лиц и цели удовлетворения негосударственных интересов, либо иное отчуждение, не вытекающее из целей осуществления государственных функций и не преследующее общественно значимых целей.

Суд, отказывая в изъятии данных земельных участков, указал, что в этой ситуации изъятие и последующая передача земельного участка производится в интересах другого негосударственного юридического лица, осуществляющего освоение месторождения золотосодержащих руд, то есть в коммерческих целях. Данное изъятие не связано с осуществлением государственных функций и не преследует общественно значимых целей.

В целях единообразного применения норм действующего законодательства необходимо дать понятие формулировки «государственные нужды» как объективно возникшей общественно значимой публичной потребности, необходимость в удовлетворении которой обусловлена интересами населения страны либо жителей того или иного региона, реализуемой в установленном законом порядке. Также необходимо разграничивать понятия «республиканские и региональные нужды». В последнее время в судах увеличилось количество споров о праве собственности на земельный участок. Так, К. Оспаганбетова обратилась в суд с исковым заявлением к ГУ «Отдел земельных отношений города Ак-тобе» о признании права собственности на земельный участок по адресу: г. Актобе, садоводческий коллектив «Зеленый-4», участок № 7, указывая на то, что указанный земельный участок в 1998 году приобрела за 10 000 тенге у Г. Еламановой, однако документы утеряны, с того времени пользуется земельным участком, построила временное жилье, на участке выращивает овощи, оплачивает членские взносы.

Решением суда г. Актобе, оставленным без изменения постановлением судебной коллегии по гражданским делам Актюбинского областного суда от 31 августа 2016 года, исковые требования оставлены без удовлетворения. Установлено, что истица правоустанавливающих документов на земельный участок не имеет, в базе данных автоматизированной информационной системы земельного кадастра информация о спорном земельном участке отсутствует, земельный участок находится в составе государственного земельного фонда, истице либо другим лицам государством не предоставлялся. Истица ранее обращалась в местный исполнительный орган по вопросу предоставления спорного земельного участка, однако ей было отказано в связи с проводимой корректировкой Генерального плана г. Актобе. При таких обстоятельствах оснований для признания за истицей права собственности на спорный земельный участок не имелось.