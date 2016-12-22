Полиция задержала четверых подозреваемых по делу о теракте в Берлине
22 декабря 2016, 15:55
Вечером 19 декабря грузовой автомобиль на большой скорости врезался толпу на самом оживленном Рождественском базаре Берлина.
Немецкая полиция задержала четверых подозреваемых по делу о терактах в Берлине, сообщает Lenta.ru со ссылкой на газету Bild.
В Генпрокуратуре подтвердили задержание четырех человек, однако комментарии давать отказались.
Напомним, вечером 19 декабря грузовой автомобиль на большой скорости врезался толпу на самом оживленном Рождественском базаре Берлина. Трагедия произошла на площади Брайтшайдплац, на которой перед церковью Гедехтнискирхе, продаются рождественские игрушки и украшения, в также открыто множество лавочек с едой и глинтвейном. На площади в момент теракта находились сотни людей и туристов. В результате наезда грузовика на толпу на рождественском рынке Брайтшайдплац в центре Берлина погибли 12 человек. В больницах с травмами различной тяжести находятся 48 человек.
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Фото: Matt Dunham / AP
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