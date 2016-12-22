Независимому Казахстану 25 лет. За четверть века произошли большие изменения. Вырос экономический и политический статус нашей страны, изменились мы с Вами - ее жители. Трансформируется и государственный аппарат, работающий для граждан страны.





А как изменилась судебная система, стоящая на страже интересов казахстанцев?





Представляем Вам топ-5 достижений системы правосудия за 25 лет Независимости Казахстана, которые приблизили наши суды к общемировым стандартам.





5-е место - кардинальное снижение индекса "тюремного населения".





Если в 1992 году Казахстан входил в тройку самых криминальных стран после Китая и России по такому показателю, как число отбывающих наказание в исправительных учреждениях в расчете на 100 тысяч населения, то в 2016 году Казахстан занимает уже 62 позицию.





Благодаря чему это достигнуто? В основном за счет введения альтернативных видов наказания. Помимо лишения свободы с отбыванием в тюрьмах и колониях, и "условного срока", на сегодняшний день по ряду видов уголовных преступлений практикуются штрафы (в том числе в некоторых видах коррупционных преступлений), а также "ограничение свободы". Это когда гражданину на определенный срок вводятся ограничения на посещение общественных мест, необходимость с 22:00 до 6.00 быть дома, а также запрет на выезд из города или другого пункта проживания.





Наказание, связанное с лишением свободы, сегодня применяется лишь в отношении каждого четвертого осужденного лица. Для сравнения, в конце 90-х – начале 2000-х годов оно применялось в отношении более половины осужденных.





4-ое место - внедрение с 2015 года института следственных судей.





Одной из задач правовой системы Казахстана является контроль за обеспечением конституционных прав и свобод человека, в том числе на период проведения следствия. При досудебном расследовании установление такого баланса связано с появлением и дальнейшим развитием института следственного судьи.

Если раньше, например, такая функция, как определение меры пресечения обвиняемого в виде содержания под стражей на период следственных действий была закреплена за прокурором, то сейчас это функция следственного судьи.





Полноценный судебный контроль устанавливается за всеми следственными действиями до того, как дело передали в суд.





В последнее время по многим видам преступления активнее стали применяться такие альтернативные заключению под стражей меры пресечения, как залог, домашний арест и подписка о невыезде. Если в 2007 году, до введения судебного санкционирования ареста количество подвергнутых аресту лиц составляло 20 027 то в 2015 году только 11 528 человек, то есть сокращение произошло практически в 2 раза.





3-е место - появление с 2015 года ювенальных судов, т.е. судов по делам несовершеннолетних.





Ювенальные суды не имеют решеток, некоторые виды преступлений предполагают опросы несовершеннолетних с участием детских психологов. Используется весь возможный инструментарий для того, чтобы несовершеннолетние, однажды преступившие закон, стали во взрослой жизни законопослушными гражданами. Эффективность специализации работы с несовершеннолетними подтверждается закрытием в Казахстане за последние пять лет трех из четырех детских колоний.





Ювенальные суды - это новшество, которое обеспечивает снижение общего уровня преступности в будущем.





Следственные судьи и ювенальные суды есть в большинстве развитых стран. Среди стран СНГ Казахстан является единственным государством, внедрившим оба этих нововведения, что является признаком зрелости судебной системы.





2-ое место – использование информационных технологий.





С 2010 года все судебные решения располагаются на сайте Верховного Суда. Появилась возможность скачивать судебные решения и ознакамливаться с основанием его принятия.

В 2014 году заработал сервис «Судебный кабинет», который позволяет в режиме онлайн подать исковое заявление, узнать дату и время судебного заседания и многое другое. На ноябрь 2016 года пользователями онлайн – сервиса являются более 112 тысяч человек.





На сегодняшний день 75% судебных исков подаются через Интернет в электронном формате посредством «Судебного кабинета» и лишь каждый четвертый иск поступает в суд все еще в бумажном виде.

С ноября 2016 года все судебные заседания ведутся с обязательной аудиовидеофиксацией и обеспечен доступ к видео участвующих сторон.

Казахстан по использованию информационных технологий в судебной системе является лидером среди стран СНГ и Азии.





1-ое место - доверие населения.





В 2015 году авторитетнейшая в мире организация - ПРООН провела комплексное исследование на предмет доверия к судебной системе в Казахстане. Опрос велся среди граждан страны, которые за последнее время непосредственно столкнулись с судебной системой.





Более 71,3% респондентов из 12 000 опрошенных человек ответили, что их полностью удовлетворяет судебная система. 19,7% - ответили "и удовлетворен и не удовлетворен" и лишь 3,2 % полностью не удовлетворены ею, что является достаточно высоким показателем среди развитых стран.





Кроме того, в 2016 году был проведен социологический опрос пользователей онлайн-сервиса «Судебный кабинет». Им была предоставлена возможность ответить на 8 несложных вопросов и тем самым дать оценку работы судебных органов. Более 74,4% из 16 тысяч принявших участие в анкетировании дали положительную оценку, 16,7 % опрошенных оценили нейтрально и лишь 8,9 % дали отрицательную оценку.

Косвенным подтверждением доверия к судебной системе является постоянный рост числа судебных разбирательств. В 2016 году в суды поступило свыше 1,7 млн. дел и материалов, что практически на треть больше чем в 2013 году назад. В настоящее время популярной фразой среди спорящих сторон становится "Встретимся в суде!"





За прошедшие 25 лет казахстанское правосудие сделало реальные шаги по переходу от "обвинительной" системы, где сторона обвинения имела несравнимо большие права и полномочия, нежели сторона защиты, к сбалансированной системе. И результаты этого движения позволяют прогнозировать в ближайшее десятилетие вход Казахстана в элиту правовых стран мира.



