В двухмесячный срок

К. Жилбаева,

судья СМЭС г. Астаны

Согласно гражданскому процессуальному законодательству судья суда апелляционной инстанции, получивший дело с апелляционными жалобой или протестом, проверяет выполнение судом первой инстанции требований ст. 405 ГПК. В случае невыполнения требований данной статьи дело может быть возвращено в суд первой инстанции для устранения недостатков.

Далее с учетом изложенных в апелляционных жалобе или протесте доводов судья выносит определение о принятии дела в производство суда апелляционной инстанции и подготовке дела к рассмотрению. В течение десяти рабочих дней со дня принятия дела в производство судья производит действия, предусмотренные ст. 165 Кодекса, с извещением лиц, участвующих в деле, о времени и месте судебного заседания.

При рассмотрении дела в апелляционном порядке суд проверяет законность и обоснованность решения суда первой инстанции в полном объеме. Суд апелляционной инстанции оценивает имеющиеся в деле, а также представленные в соответствии с ч. 2 ст. 404 настоящего Кодекса доказательства в пределах заявленного иска.

Новые доказательства принимаются, если суд апелляционной инстанции признает, что невозможность их представления в суд первой инстанции вызвана уважительными причинами, в том числе если лицо не было привлечено к участию в деле в суде первой инстанции, а также если в суде первой инстанции заявлялось ходатайство об их исследовании и (или) истребовании, но оно было оставлено без удовлетворения. Председательствующий открывает судебное заседание суда апелляционной инстанции и объявляет: какое дело, по чьим апелляционным жалобе, протесту и решение какого суда подлежит рассмотрению, состав суда апелляционной инстанции, секретаря судебного заседания, а также прокурора, если он участвует в рассмотрении дела.

Председательствующий выясняет, кто из лиц, участвующих в деле, и представителей явился, устанавливает личности явившихся, проверяет полномочия должностных лиц и представителей и удостоверяется в ознакомлении лиц, участвующих в деле, с правами и обязанностями. В случае если выяснится, что они не ознакомлены с правами и обязанностями, суд ознакамливает лиц, заявивших об этом. Если заявлены отводы, они разрешаются в порядке, установленном ст. 41 Кодекса. Суд заслушивает объяснения явившихся в судебное заседание лиц, участвующих в деле, и представителей. В случае обжалования решения обеими сторонами первым выступает истец. После объяснений лица, подавшего апелляционные жалобу, протест, и других лиц, участвующих в деле, их представителей суд апелляционной инстанции переходит к исследованию доказательств.

Заявления и ходатайства лиц, участвующих в деле, по всем вопросам, связанным с разбирательством дела в апелляционной инстанции, разрешаются судом после заслушивания мнений других лиц, участвующих в деле. Стороны вправе заявлять ходатайства об исследовании и (или) истребовании доказательств, в удовлетворении которых им было отказано судом первой инстанции. Разрешение заявлений и ходатайств, связанных с исследованием обстоятельств дела, производится по правилам ст. 195 Кодекса. При этом суд апелляционной инстанции не вправе отказать в удовлетворении ходатайства на том основании, что оно не было удовлетворено судом первой инстанции. После завершения рассмотрения дела по существу председательствующий опрашивает лиц, участвующих в деле, о наличии ходатайств. Суд разрешает эти ходатайства, после чего переходит к судебным прениям. Судебные прения проводятся по правилам, предусмотренным в ст. 217 настоящего Кодекса, при этом первым выступает лицо, подавшее апелляционные жалобу или протест, и (или) его представитель. В случае обжалования решения обеими сторонами первым выступает истец. По окончании судебных прений и заслушивания заключения прокурора суд удаляется в совещательную комнату для вынесения постановления.

В суде апелляционной инстанции дело рассматривается в двухмесячный срок со дня его поступления в суд, за исключением случаев, установленных настоящим Кодексом. Дело об оспаривании решений, заключений, предписаний уполномоченного органа по итогам проверки проведения государственных закупок рассматривается в течение десяти рабочих дней со дня его поступления в суд.

Вынесение судебного акта и его объявление происходят по правилам, предусмотренным ст.ст. 222, 223 и 224 настоящего Кодекса. Суд может с соблюдением требований ч. 1 настоящей статьи вынести и огласить резолютивную часть судебного акта с указанием срока его изготовления в окончательной форме. Резолютивная часть судебного акта приобщается к материалам дела. Мотивированный судебный акт изготавливается и подписывается судьей в течение пяти рабочих дней со дня рассмотрения дела. Копия мотивированного судебного акта должна быть направлена (вручена) лицам, участвующим в деле, в срок не позднее пяти рабочих дней после его изготовления.