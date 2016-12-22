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Новости за сегодня

Дневная сессия KASE: USDKZT_TOD = 332,37, EURKZT_TOD = 347,10, RUBKZT_TOD = 5,4484, USDKZT_0_001 = +7,9063 % годовых

 

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия иностранными валютами. Торги инструментами USDKZT_SPT, EURKZT_SPT, EURUSD_SPT, EURKZT_0_002 и USDKZT_0_002 сегодня на KASE не проводились в связи с праздничным днем 26 декабря в США, Великобритании и Германии (Christmas Day).

 

По результатам торгов на спот-рынке:

- средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 332,37 тенге за доллар США при объеме торгов 91 000 тыс. долларов США;

- по доллару США с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- средневзвешенный курс евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) составил 347,10 тенге за евро при объеме торгов 650 тыс. евро;

- по евро с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по евро с расчетами T+0 и T+1 в долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,4484 тенге за рубль при объеме торгов 69 500 тыс. рублей.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 332,09 тенге за доллар (-0,81), суммарный объем торгов - 162 450 тыс. USD (+18 100 тыс.).

 

На рынке операций валютного свопа:

- по USDKZT_0_001 средневзвешенная доходность составила +7,9063 % годовых при объеме торгов 611 600 тыс. USD;

- по EURKZT_0_001 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.

В торгах приняли участие 28 банков.

22 декабря 2016, 15:49
Источник, интернет-ресурс: Казахстанской фондовой биржи

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