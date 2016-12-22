Проповедник Гюлен осудил убийство российского посла

По словам Гюлена, турецкие власти сначала допустили трагедию, а потом намеренно обвинили в этом сторонников "ФЕТО".

Мусульманский богослов Фетхуллах Гюлен осудил убийство российского посла в Турции, сообщают Vesti.ru





Он подчеркнул, что движение "ФЕТО" не имеет отношения к этому преступлению.





По словам Гюлена, турецкие власти сначала допустили трагедию, а потом намеренно обвинили в этом сторонников "ФЕТО".





"Им не удастся убедить в этом мир", — заявил проповедник в видеообращении, передает "Интерфакс".





Однако президент Турции заявил, что убийца Андрея Карлова был связан с организацией оппозиционера Фетуллаха Гюлена, проживающего в США. Эта версия сейчас является одной из основных в расследовании.





Напомним, убийство посла РФ в Турции Андрея Карлова произошло 19 декабря в Анкаре во время открытия фотовыставки. Дипломата расстрелял 22-летний турецкий полицейский Мевлют Алтынташ. Свои действия он объяснил недовольством политикой России в Сирии. Ответственность за нападение взяла на себя коалиция "Джейш аль-Фатх", в которую входит террористическая группировка "Джебхат Фатх аш-Шам".





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Фото: vesti.ru



