Проповедник Гюлен осудил убийство российского посла
22 декабря 2016, 16:06
По словам Гюлена, турецкие власти сначала допустили трагедию, а потом намеренно обвинили в этом сторонников "ФЕТО".
Мусульманский богослов Фетхуллах Гюлен осудил убийство российского посла в Турции, сообщают Vesti.ru.
Он подчеркнул, что движение "ФЕТО" не имеет отношения к этому преступлению.
По словам Гюлена, турецкие власти сначала допустили трагедию, а потом намеренно обвинили в этом сторонников "ФЕТО".
"Им не удастся убедить в этом мир", — заявил проповедник в видеообращении, передает "Интерфакс".
Однако президент Турции заявил, что убийца Андрея Карлова был связан с организацией оппозиционера Фетуллаха Гюлена, проживающего в США. Эта версия сейчас является одной из основных в расследовании.
Напомним, убийство посла РФ в Турции Андрея Карлова произошло 19 декабря в Анкаре во время открытия фотовыставки. Дипломата расстрелял 22-летний турецкий полицейский Мевлют Алтынташ. Свои действия он объяснил недовольством политикой России в Сирии. Ответственность за нападение взяла на себя коалиция "Джейш аль-Фатх", в которую входит террористическая группировка "Джебхат Фатх аш-Шам".
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Фото: vesti.ru
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