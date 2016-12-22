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Авиабилеты «Эйр Астаны» подешевеют

22 декабря 2016, 16:07

В следующем году по устному заверению авиакомпании на 10% будут снижены самые дорогие билеты.


Председатель Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК Серик Жумангарин прокомментировал решение в отношении авиакомпании «Эйр Астана», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вы знаете, что недавно было соответствующее расследование в отношении «Эйр Астаны». В результате, был выявлен факт так называемого динамического ценообразования, когда авиакомпания одновременно применяет и очень низкие, и очень высокие цены в зависимости от спроса на определенные дни. Как вы знаете, авиакомпания сейчас объявила о значительных скидках на день вылета, акцию сделала тариф «Свобода». В следующем году по устному заверению авиакомпании на 10% будут снижены самые дорогие билеты. Ценовая политика авиакомпании, так или иначе, будет меняться. Потому что рынок невозможно все время держать закрытым. Речь идет об открытом небе», - рассказал глава комитета, отвечая на вопросы депутатов в ходе расширенного заседания Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Мажилиса Парламента РК.

По словам Серика Жумангарина, Казахстан объявил о принципе «открытого неба» в период проведения выставки ЭКСПО-2017, позволив авиакомпаниям летать в Астану.

«Появились лоукостеры, на рынок зашла «Победа». В сегмент лоукостеров входит «Бэк Эйр». Ситуация достаточно позитивная. Я думаю, мы с оптимизмом смотрим на развитие этого сегмента», - пояснил он.

Автор: Дамир Байманов
Фото с сайта inform.kz

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