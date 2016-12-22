Какую сумму потратят казахстанцы на подарки к Новому году - опрос

Почти треть опрошенных или 29% вовсе не собирается приобретать и дарить подарки, а 6% участник опроса подготовят сюрпризы близким своими руками.

Согласно их данных. средняя сумму в этом году, которую участники опроса готовы потратить на приобретение подарков к предстоящему празднику, составляет 18 135 тенге, передает Казахстанцы уже с нетерпением ждут и готовятся к новогодним праздникам. Страховщики в преддверии праздников провели опрос с целью выяснить: какую сумму готовы потратить казахстанцы на праздничные сюрпризы для близких, а также определить, что именно планируют дарить жители южной и северной столиц.передает Zakon.kz



Большинство респондентов (22%) планируют дарить детские игрушки, 19% -кондитерские изделия и конфеты, 9% - парфюмерные и косметические средства, 7% - мелкую бытовую технику (фен, миксер) и современные гаджеты, 5% - подарочные сертификаты.

Почти треть опрошенных или 29% вовсе не собирается приобретать и дарить подарки, а 6% участник опроса подготовят сюрпризы близким своими руками.





Данное исследование проводилось СК « Kompetenz» в форме опроса, в нем приняли участие жители Алматы и Астаны в возрасте от 18 до 65 лет.

Участников опроса просили определить сумму, которую они в этом году планируют потратить на приобретение новогодних подарков близким, а также указать, что именно они собираются подарить.





Фото: ny.4banket.ru



