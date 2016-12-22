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Какую сумму потратят казахстанцы на подарки к Новому году - опрос

22 декабря 2016, 16:07

Почти треть опрошенных или 29% вовсе не собирается приобретать и дарить подарки, а 6% участник опроса подготовят сюрпризы близким своими руками.


Казахстанцы уже с нетерпением ждут и готовятся к новогодним праздникам. Страховщики в преддверии праздников провели опрос с целью выяснить: какую сумму готовы потратить казахстанцы на праздничные сюрпризы для близких, а также определить, что именно планируют дарить жители южной и северной столиц. Согласно их данных. средняя сумму в этом году, которую участники опроса готовы потратить на приобретение подарков к предстоящему празднику, составляет 18 135 тенге, передает Zakon.kz

Большинство респондентов (22%) планируют дарить детские игрушки,
19% -кондитерские изделия и конфеты,
9% - парфюмерные и косметические средства,
7% - мелкую бытовую технику (фен, миксер) и современные гаджеты,
5% - подарочные сертификаты.

Почти треть опрошенных или 29% вовсе не собирается приобретать и дарить подарки, а 6% участник опроса подготовят сюрпризы близким своими руками.

Данное исследование проводилось СК « Kompetenz» в форме опроса, в нем приняли участие жители Алматы и Астаны в возрасте от 18 до 65 лет.
Участников опроса просили определить сумму, которую они в этом году планируют потратить на приобретение новогодних подарков близким, а также указать, что именно они собираются подарить.

Фото: ny.4banket.ru


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