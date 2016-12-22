Генпрокуратура РК заинтересована в установлении обстоятельств смерти Рахата Алиева

В ответе Генеральной прокуратуры РК на запрос РИА Новости подчеркивается, что казахстанская сторона не принимала участия в расследовании факта смерти Алиева.

«В связи с этим считаем, что проверка доводов, изложенных Бринкманном (немецкий эксперт, осматривающий тело Р. Алиева, прим ред.), должна проводиться компетентными органами Австрии» - говорится в ответе надзорного ведомства.

«Генеральная прокуратура заинтересована в установлении обстоятельств и причин смерти Алиева и готова оказать всю необходимую правовую помощь правоохранительным органам Австрии», — отмечается в сообщении.

Генпрокуратура РК подчеркивает, что неоднократно предлагала содействие австрийской стороне в расследовании смерти Алиева. При этом в своих запросах для обеспечения полноты и объективности расследования австрийской стороне предлагалось привлечь к расследованию судебных экспертов из других стран.

По данным ведомства, 21 ноября текущего года Генеральная прокуратура по дипломатическим каналам получила апостилированное свидетельство о смерти Алиева и копию повторной судебно-медицинской экспертизы от 9 марта 2015 года, проведенной в Институте судебной медицины Санкт-Галлена, Швейцария.

«Настоящие документы направлены в следственные органы для решения вопроса о прекращении уголовного преследования в отношении Алиева по факту его смерти», — отмечается в информации Генпрокуратуры.

Напомним, в конце февраля 2015 года австрийские СМИ сообщили, что Алиев обнаружен мертвым в тюрьме столицы Австрии. Первой и основной версией происшедшего было самоубийство. В понедельник, 12 декабря, адвокаты семьи Алиева в Австрии представили результаты исследования немецкого эксперта Бернда Бринкмана, который заключил, что точечные кровоподтёки на шее погибшего свидетельствуют о стороннем воздействии, то есть об удушении другим человеком.

В 2008 году Рахат Алиев, занимавший ранее пост посла Казахстана в Австрии, был заочно приговорен на родине в общей сложности к 40 годам лишения свободы за подготовку к захвату власти и организацию преступной группы, занимавшейся похищениями людей. Суд Вены в июне 2011 года отказался экстрадировать Алиева в Казахстан.