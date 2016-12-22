С согласия законных представителей

С. Кашкинбекова,

судья Аккольского районного суда

Акмолинской области

В соответствии с Конституцией, законодательством о правах ребенка и Семейным кодексом в Республике Казахстан создаются гарантии защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. В связи с этим особую актуальность приобретают вопросы обеспечения защиты прав детей при рассмотрении уголовных и административных дел с их участием.

Согласно ст. 12 Конвенции о правах ребенка государства-участники обеспечивают ребенку, способному сформулировать свои собственные взгляды, право свободно выражать эти взгляды по всем вопросам, затрагивающим ребенка, причем взглядам ребенка уделяется должное внимание в соответствии с возрастом и зрелостью ребенка. С этой целью ребенку, в частности, предоставляется возможность быть заслушанным в ходе любого судебного или административного разбирательства, затрагивающего его, либо непосредственно, либо через представителя или соответствующий орган в порядке, предусмотренном процессуальными нормами национального законодательства.

В силу ст.ст. 11, 59 Закона РК «О правах ребенка в Республике Казахстан» каждый ребенок имеет право на свободу слова и выражение своего мнения, свободу совести, защиту прав и законных интересов, развитие своей общественной активности, получение, распространение информации, соответствующей его возрасту.

Ст. 62 Кодекса РК «О браке (супружестве) и семье» гласит, что ребенок вправе выражать свое мнение при решении в семье любого вопроса, затрагивающего-его интересы, а также быть заслушанным в ходе судебного или административного разбирательства. Учет мнения ребенка, достигшего десятилетнего возраста, обязателен, за исключением случаев, когда это противоречит его интересам.

Вместе с тем ст. 67 Кодекса регламентирует право ребенка на защиту прав и законных интересов посредством родителей или других законных представителей ребенка, органом, осуществляющим функции по опеке и попечительству, прокурором и судом, а также органами внутренних дел и иными государственными органами в пределах своей компетенции.

Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних при рассмотрении уголовных дел имеет ряд особенностей. Так, несовершеннолетний может быть вызван в суд только через его родителей или других законных представителей, а при их отсутствии - через органы опеки и попечительства. Также предусмотрены ограничение гласности по делам об уголовных правонарушениях несовершеннолетних, конфиденциальность на всех этапах судопроизводства, направленность на избежание причинения ребенку вреда из-за ненужной гласности и вероятности влияния уголовного процесса на репутацию несовершеннолетнего в будущем.

Кроме того, обязательно участие в деле родителей или других законных представителей. Они присутствуют в ходе всего судебного разбирательства дела, с их согласия могут быть допрошены свидетели об обстоятельствах образа жизни и воспитания несовершеннолетнего. Если они участвуют в деле в качестве защитников, то невозможно их участие в качестве законных представителей. При отсутствии законных представителей обязательно участие представителя органа опеки и попечительства. Законный представитель может быть отстранен от участия в деле, если имеются основания считать, что его действия наносят ущерб интересам несовершеннолетнего или направлены на воспрепятствование объективному рассмотрению дела, также возможно отстранение законного представителя по его ходатайству.

При производстве процессуальных действий с участием несовершеннолетнего, имеющего признаки отставания в психическом развитии, участие педагога и психолога обязательно.

По делам о преступлениях несовершеннолетних обязательно проведение комплексной психолого-психиатрической экспертизы для определения способности подозреваемого (обвиняемого) отдавать отчет своим действиям и руководить ими в ситуациях, установленных по делу, его вменяемости, наличия либо отсутствия у него психического расстройства, не исключающего вменяемости.

Если в ходе досудебного расследования не проведена соответствующая экспертиза и у суда есть основания предполагать наличие признаков умственной отсталости несовершеннолетнего, суд обязан назначить комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. Для выявления уровня развития, психологических черт личности может быть назначена психологическая экспертиза.

По ходатайству защитника или законного представителя, по инициативе суда подсудимый может быть удален из зала судебного заседания на время исследования обстоятельств, которые могут оказать отрицательное влияние, после его возвращения несовершеннолетнему сообщается содержание разбирательства, он может задать вопросы.

При рассмотрении уголовных дел о преступлениях несовершеннолетних необходимо учитывать их психологические особенности и возраст. Отсутствие опыта, большая впечатлительность, доверчивость, неустойчивая самооценка, комплексы у подростков обязывают внимательно и осмотрительно проводить судебные процессы. При опросе несовершеннолетнего в зале судебного заседания ребенок может смутиться, нельзя сразу переходить к допросу, необходимо создать атмосферу доверия, помочь ребенку почувствовать себя свободно, нельзя перебивать несовершеннолетнего, он должен в свободном рассказе сообщить о том, что помнит, с ним рядом должен быть близкий ему человек. Судье необходимо правильно оценивать обстоятельства, подготовить заранее информацию, план вопросов, выбрать и подготовить переводчиков, правильно разъяснить права, быть готовым к чрезвычайным ситуациям.

Необходимо исследовать личностные характеристики ребенка, его успеваемость, участие в общественной жизни, материальные и жилищные условия жизни семьи, что поможет суду, выяснить условия жизни и воспитания подсудимого и обстоятельства, приведшие его к совершению преступления.

Также необходимо помнить, что права, свободы и законные интересы несовершеннолетних в возрасте до 14 лет защищаются в суде их законными представителями, прокурором. От 14 до 18 лет подростки могут представлять свои интересы самостоятельно по делам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, кооперативных и иных правоотношений и их сделок, связанных с распоряжением, полученным заработком или доходами от предпринимательской деятельности.

Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних при рассмотрении дел об административных правонарушениях также имеет свои особенности. Такие дела рассматриваются по месту жительства лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. Несовершеннолетнее лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, может быть удалено на время рассмотрения обстоятельств дела, обсуждение которых отрицательно может повлиять на него.

Участие защитника по делам об административных правонарушениях в отношении несовершеннолетнего обязательно. Защиту прав и законных интересов лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении или потерпевшего, являющегося несовершеннолетним, осуществляют законные представители и иные лица, на иждивении которых он находится. Они привлекаются с момента задержания лица или составления протокола, их участие обязательно.

При допросе несовершеннолетнего свидетеля, не достигшего 14-летнего возраста, обязательно участие педагога или психолога. В случае необходимости опрос производится в присутствии законного представителя.

Для объективного и всестороннего рассмотрения дел допрашиваются классные руководители школ, психологи, инспекторы по делам несовершеннолетних по вопросам, характеризующим личность несовершеннолетнего, для выявления причин правонарушения, пресечения и предупреждения совершения в будущем аналогичных правонарушений, вынесения справедливого решения.