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Будет ли в Казахстане вновь разрешена реклама алкоголя?

22 декабря 2016, 16:18

Чтобы СМИ могли зарабатывать деньги, министерство информации и коммуникаций готово сделать шаг на встречу.


Член Общественного совета вице-министр информации и коммуникаций Алан Ажибаев отметил, что министерство планирует вновь разрешить рекламу алкоголя в СМИ, дабы они могли зарабатывать деньги, передает корреспондент BNews.kz.

«Рекламируются не сами напитки, а торговые марки. Это, прежде всего, будет сделано для поддержания рынка. Сегодня СМИ испытывают трудности в рекламном рынке. Мы пытаемся сделать шаг навстречу, чтобы они смогли зарабатывать деньги. Мы обсуждали этот вопрос в рабочих группах. При том, реклама эта будет в определенные часы с 23.00 до 5 утра, когда время не такое смотрибельное для детей», - отметил вице-министр информации и коммуникаций Алан Ажибаев.

Фото с сайта 24inews

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