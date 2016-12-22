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Президент Кыргызстана впервые за восемь лет посетит Узбекистан

22 декабря 2016, 16:27

Президент Кыргызстана в рамках рабочего визита в Узбекистан намерен обсудить со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым все имеющиеся вопросы.


Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев 24 декабря посетит с рабочим визитом Узбекистан, сообщает Podrobno.uz.

Президент Кыргызстана в рамках рабочего визита в Узбекистан намерен обсудить со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым все имеющиеся вопросы. Об этом сегодня на встрече с журналистами сообщил руководитель отдела внешней политики аппарата Президента Сапар Исаков.

По его словам, у глав двух государств запланированы две встречи в узком и расширенном форматах. На повестке дня стоит очень много вопросов. «Стоит отметить, что встреча господина Шавката Мирзиеева с Алмазбеком Атамбаевым – первая встреча нового президента с главой иностранного государства», - сказал Исаков.

Также он отметил, что Атамбаев в рамках визита посетит могилу Ислама Каримова.

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