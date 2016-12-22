В Усть-Каменогорске больше не будут отстреливать бездомных животных

Вместо этого зверей станут отлавливать и помещать в приют.

В областном центре планируют полностью отказаться от отстрела бродячих четвероногих, сообщает корреспондент сообщает корреспондент YK-news.kz





Напомним, мы уже писали о том, что в Усть-Каменогорске планируют построить специальное убежище для животных. Депутаты городского маслихата тогда сообщали, что взять на себя затраты по возведению здания решило ТОО "Казцинк". Народные избранники лишь попросили выделить землю.





По информации местной администрации, предварительно уже выбран участок для обустройства "дома" зверей. Расположится он в районе Согры на улице Машиностроителей в шестистах метрах от жилой зоны. Его примерная площадь — две-три тысячи квадратных метров.





Депутаты уточнили, что сейчас решается и вопрос выделения средств на содержание братьев наших меньших, а не на их отстрел.





— В администрации города сообщили, что планируется выделить на работу приюта около двух миллионов тенге, — пояснил Станислав Каримов.





Народные избранники предполагают, что до конца года стороны подпишут документ, разрешающий строительство. А уже весной здание начнут возводить.





Основой будущего пристанища для четвероногих станет действующая организация "Преданное сердце". Пока точно не известно, сколько животных одновременно сможет принять здание. Как предполагает организатор действующего приюта Алина Сайфулина, там должно расположиться минимум двести зверей.





Анна Сорокина