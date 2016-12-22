Для реализации на практике

А. Жусупов,

судья СМЭС Актюбинской области

Судебная система - одна из главных составляющих основ государства, один из рычагов демократического развития страны на пути социальной, экономической и политической модернизации. Сильная и независимая судебная власть является одной из принципиальных гарантий гармоничного взаимодействия государства и гражданского общества, главным инструментом защиты конституционных прав граждан.

С 1 января 2016 года действуют новый Гражданский процессуальный кодекс и новый Закон «О Высшем Судебном Совете». Внесены необходимые изменения в Конституционный закон «О судебной системе и статусе судей», Уголовно-процессуальный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях.

Важная роль в системе подготовки судейских кадров принадлежит Академии правосудия, которая выделена из Академии государственного управления при Президенте и передана в ведение Верховного Суда. В целях усиления взаимосвязи обучения и практики профессорско-преподавательский состав сформирован из числа судей. Академия проводит обучение магистрантов, повышение квалификации действующих судей, а также научно-исследовательскую деятельность.

Наиболее значимым достижением является переход от пятиступенчатой системы правосудия к трехзвенной. Трехзвенная модель судопроизводства полностью соответствует международным стандартам, позволяет быстрее вступать в силу судебным решениям, снижает возможность для искусственного затягивания процесса.

В Верховном Суде создана и функционирует специализированная судебная коллегия, к подсудности которой отнесены споры с участием крупных инвесторов, дела по заявлениям об оспаривании решений и действий Центральной избирательной комиссии и административные дела.

При Верховном Суде создан Международный совет в качестве консультативно-совещательного органа с участием авторитетных зарубежных судей и юристов. Законодательно закреплено право суда запрашивать заключения ученых и специалистов Международного совета при рассмотрении инвестиционных споров, получены первые экспертные заключения.

На внутреннем портале Верховного Суда внедрен новый сервис «Форум (обобщения)», предназначенный для публикации, обсуждения и комментирования проведенных обобщений судебной практики судьями местных судов и Верховного Суда.

В целях упрощения судебных процедур и ускорения судебного процесса в соответствии с требованиями нового Гражданского процессуального кодекса произошло сокращение участия прокурора в суде по гражданско-правовым спорам.

В соответствии с Планом нации судейский корпус должен состоять из самых достойных профессионалов с высокими моральными принципами. Созданы условия, чтобы общество принимало участие в отборе новых судей. Во всех областных судах работают советы по взаимодействию с судами, которые в обязательном порядке рассматривают каждого кандидата в судьи. Их задача - изучить моральный облик претендента.

Внедрена в обязательном порядке аудиовидеофиксация всех судебных процессов. При этом используемые в настоящее время системы АВФ имеют централизованную систему хранения данных, интегрированы с системой судебных органов «Төрелік» и онлайн-сервисом «Судебный кабинет».

На внеочередном VII Съезде судей принят новый Кодекс судейской этики.

Таким образом, практические шаги по реализации поручений Президента страны по улучшению системы правосудия существенно модернизировали национальную судебную систему.