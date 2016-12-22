Гарантировать соблюдение законности

Инна Еньшина

6 декабря органам прокуратуры независимого Казахстана исполняется 25 лет. Именно в этот день в 1991 году принято постановление «Об образовании единой системы органов прокуратуры Казахской ССР, обеспечении их самостоятельности и независимости». В системе правоохранительных органов прокуратура занимает особое место, осуществляя надзор за соблюдением законности, стоя на защите прав и свобод граждан, интересов государства и общества.

В последние годы надзорным ведомством инициирован ряд проектов, в том числе в социальной сфере, направленных на защиту конституционных прав и свобод, а также повышение правовой грамотности населения. О реализации данных проектов в Южном Казахстане, а также приоритетных направлениях работы мы беседуем с прокурором Южно-Казахстанской области Ибрагимом Имановым.

- Ибрагим Альжанович, два года назад приняты кардинально измененные Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, главным разработчиком которых выступило надзорное ведомство. Расскажите, пожалуйста, о практической реализации введенных в УК и УПК новелл.

- Прежде всего хочу отметить, что новшества, предусмотренные уголовным и уголовно-процессуальным законодательством, успешно реализуются на практике.

Новыми институтами в уголовном процессе являются процессуальное соглашение, фигура процессуального прокурора, ускоренное досудебное расследование (депонирование показаний, проведение негласных следственных действий и др.).

На сегодня широко распространена практика применения меры пресечения в виде залога, позволяющая не изолировать от общества подозреваемого. Плюсы залога - экономия бюджетных средств на содержание подозреваемого в случае применения ареста. Подозреваемые знают, что заложенное имущество будет обращено в доход государства в случае нарушения порядка пребывания под данной мерой пресечения и в настоящее время является эффективной мерой. В настоящее время количество арестов уменьшено на 22 процента, а применение залога составляет 60 процентов, или 1555 фактов.

- Главой государства перед правоохранительными органами в рамках Плана нации «100 конкретных шагов» поставлен ряд задач. Как они решаются в вашем регионе?

- Из обозначенных в Плане нации пяти реформ две непосредственно касаются правоохранительных органов. Это формирование современного государственного аппарата и обеспечение верховенства закона.

В целом же обозначенные в Плане нации задачи охватывают широкий круг вопросов, в том числе касающихся социально-экономического развития. В их реализации правоохранительные органы также принимают активное участие. Так, 35-м шагом Плана нации предусмотрено введение в рыночный оборот земель сельхозназначения с целью их эффективного использования. Главой государства поставлена задача по выявлению и обеспечению возврата в государственную собственность неиспользуемых и используемых не по назначению земельных участков. Как вы знаете, основным источником доходов населения нашей области является сельское хозяйство. При этом в регионе достаточно неиспользуемых земель. По последним сведениям, в области площадь неиспользуемых земель составляет более 300 тыс. гектаров, основные из них - сельхозземли. В этой связи прокуратурой региона проделана определенная работа. Так, за истекший период 2016 года по мерам прокурорского надзора в бюджет государства взыскано 125,1 млн. тенге, в собственность государства возвращено 24,1 тыс. га земель кадастровой стоимостью 963,1 млн. тенге.

Важное значение имеют и вопросы пополнения бюджета. За текущий период 2016 года органами прокуратуры по актам прокурорского реагирования возмещен ущерб на сумму 2,5 млрд. тенге, из них в доход государства взыскано 2,1 млрд. тенге. Основная часть взысканной суммы - налоговые платежи и единичные таможенные поступления. Помимо этого государству возвращено имущества на сумму 1,3 млрд. тенге.

В рамках реализации 84-го шага Плана нации органами прокуратуры осуществляется надзор в сфере социальной поддержки населения. По результатам проверок в уполномоченные государственные органы внесено 15 представлений, в ЕРДР зарегистрировано 13 фактов незаконного расходования средств, предназначенных для социальной поддержки населения, возбуждено восемь административных дел.

Также защищены права свыше четырех тысяч инвалидов, 28 престарелых граждан, 467 несовершеннолетних, а также 842 детей, оставленных без попечения родителей. В текущем году мы посмотрели иначе на проблемы инвалидов, наряду с выявленными фактами нарушений обратили внимание на обеспеченность их средствами, не предусмотренными бюджетом, но наличие которых, по нашему мнению, помогло бы им стать ближе к обществу.

10 октября текущего года с участием акима области, депутатов Мажилиса, предпринимателей мы провели акцию, посвященную Дню инвалидов, по итогам которой 88 инвалидам оказана благотворительная помощь на сумму 11 млн. тенге.

- Генеральной прокуратурой в этом году инициирован ряд приоритетных проектов. Какие из них реализуются в Южном Казахстане, и каковы предварительные результаты?

- Прокуратура области активно внедряет в надзорную деятельность принципы проектного менеджмента, позволяющие на системной основе планировать и реализовывать проекты. В настоящее время нами реализуются 12 проектов, все они актуальны для региона и направлены на систематизацию как нашей деятельности, так и работы уполномоченных и заинтересованных органов. Остановлюсь на некоторых из них. Так, в рамках проекта «Искоренение самозахвата земель» принятыми совместными с уполномоченными органами мерами вопрос по всем 452 самозахваченным участкам снят. Поясню, о чем идет речь. В прошлом году в результате инвентаризации мы выявили 452 земельных участка, которые были застроены без правоустанавливающих документов. Из указанного количества 189 оказались на легальных землях. Здесь люди, имея на руках правоустанавливающие документы, не регистрировали свои права. После разъяснительной работы начался процесс регистрации.

Далее по итогам подробного анализа местные власти по имеющемуся генплану города и будущему его развитию приняли решение предоставить во временное землепользование 167 земель и снести строения на 88 участках, восемь участков добровольно освобождены. Одновременно нами ведется работа по освещению в СМИ деятельности мобильных групп с разъяснением вопросов ответственности за самозахват земель. Но главное - мы ориентируем власти на борьбу с причинами этого явления.

Говоря о земельном вопросе, стоит отметить, что высокий спрос на землю в последние годы породил множество мошеннических схем на получение земли. Можно особо отметить практику многочисленных манипуляций с кадастровыми данными. Анализ и проверки позволили раскрыть основную причину такого положения. Как оказалось, 79 частных землеустроительных организаций имели доступ к базе государственного земельного кадастра на основании официальных договоров. Владея сведениями о персональных данных, координатах и свободных площадях, злоумышленники вносили ложные сведения, меняли координаты земель и т.д. В результате принятых нами мер пресечена утечка информации, договоры с землеустроительными фирмами расторгнуты. По конкретным фактам мошенничества проводятся досудебные расследования, в суды предъявлены 15 исков (два удовлетворены, остальные - на рассмотрении), десять работников Кадастра привлечены к дисциплинарной ответственности.

Как следствие - наблюдается положительная динамика снижения фактов мошенничества в данной сфере (на 80 процентов, или в шесть раз относительно начала года). Данная работа положительно отмечена Генеральной прокуратурой, и наш опыт распространен по всей республике.

За последние шесть лет наблюдался стабильный рост данного вида преступлений, большинство из них связаны с банковской сферой либо земельными отношениями. В связи с чем мы инициировали проект «Общество без мошенников», цель которого - снизить количество фактов мошенничества. Работа осуществляется в два этапа. Первый нацелен на быстрый результат, приняты меры по «очищению» ЕРДР от заявлений гражданско-правовой категории, заявителям при обращении в полицию вручаются разъяснения и типовой образец иска в суд. Также нами проведена ревизия прерванных уголовных дел, прекращено более 750 дел. Второй этап - широкая праворазъяснительная работа. Мы привлекли финансовые (банковские) организации области, НПО, общественные советы. Билборды, информационные листки размещены возле каждого банка, государственного органа. Вся проводимая работа широко освещается в СМИ.

В результате точечной работы за три месяца зарегистрировано всего десть фактов мошенничества в банковской и земельной сферах. На конец ноября снижение уровня мошенничества составляет более 30 процентов, тогда как в начале текущего года его рост составлял 42,6 процента.

Еще один реализуемый в нашем регионе проект - «Безопасный город - Шымкент». В связи с тем, что 70 процентов правонарушений, в т.ч. уголовных, регистрируется в областном центре, нами дан старт проекту, цель которого - привить горожанам чувство ответственности за безопасность ближнего (брата, сестры, отца, матери) путем повышения правовой культуры, борьбы с безработицей, бродяжничеством, пьянством и в итоге добиться снижения уровня преступности.

Принятыми организационными мерами (размещены информационные баннеры, на местных телеканалах и LED-экранах города запущены ролики «Защити себя от воров и мошенников», на основании карты преступности пересмотрены схемы патрулирования сил ДВД, МПС) за три месяца с начала реализации проекта удалось остановить рост преступности в Шымкенте, которая имела тенденцию роста на протяжений последних семи лет. Так, на конец августа рост преступности в городе составлял 4,8 процента, в сентябре - 3,2 процента, по итогам октября мы практически остановили рост преступности, а по итогам ноября ее уровень снижен на четыре процента.

Это только три из реализуемых нами 12 проектов, по всем из них имеются положительные результаты. В целом их реализация положительно повлияет на имидж исполнительных органов власти и управления области и повысит уровень доверия населения.

- Одним из основных направлений надзорной деятельности прокуратуры является защита интересов государства. Какая работа проводится в данной сфере?

- За текущий период 2016 года органами прокуратуры в интересах государства всего взыскано и возмещено материального ущерба и имущества на сумму более 5,7 млрд. тенге. Обеспечено поступление в государственный бюджет налогов на сумму 1,8 млрд. тенге. Путем мониторинга и анализа отменена 71 государственная закупка с предотвращением потерь бюджетных средств на сумму 5,6 млрд. тенге. Одним из последних ярких примеров защиты материальных интересов государства является возврат 241,5 млн. тенге средств Национального фонда, которые Производственно-спортивный клуб «Ақ-Мерген» пропустил через оффшорную зону для приобретения оборудования по завышенной в десять раз цене.

Вместе с этим надзорными мерами удалось в два раза увеличить сумму взысканных налогов на транспорт, имущество и землю, улучшена работа налоговиков по принудительному взысканию, предъявлено свыше 45 тыс. исков, возбуждено свыше 1,5 тыс. административных дел. Систематизирована работа по взысканию административных штрафов, в результате на протяжении года взыскиваемость составляет не менее 70 процентов.

Важным направлением работы остается борьба с коррупцией. За текущий период судами Южно-Казахстанской области рассмотрено 65 коррупционных уголовных дел в отношении 72 лиц. Из них в отношении 38 лиц назначен штраф на общую сумму более 181 млн. тенге, из которых взыскано более 174 млн. тенге, что составляет 96,4 процента. Также по двум уголовным делам в отношении двух лиц приговоры о штрафах в размере пяти миллионов тенге находятся на стадии исполнения.

- Повышение уровня доверия населения к правоохранительным органам - еще один важный аспект деятельности. Расскажите о результатах работы в этом направлении.

- Прокуратурой области проводится активная работа в данном направлении. Так, еженедельно работает Консультативный совет, деятельность которого направлена на повышение состояния законности путем развития взаимодействия в области обеспечения защиты прав и свобод граждан при рассмотрении их обращений. Особого внимания заслуживает деятельность Общественной приемной, функционирующей с 2015 года в органах прокуратуры области, в состав которой входят члены Консультативного совета и ветераны органов прокуратуры, осуществляющие бесплатную правовую консультацию с дачей устных консультативно-разъяснительных ответов гражданам. Все члены Общественной приемной являются непрофессиональными медиаторами. Более 65 граждан, получив консультацию в Общественной приемной, отказались от повторного обращения и записи на личный прием.

В рамках реализации проекта Генеральной прокуратуры «К обществу эффективных жалоб» усилена разъяснительная работа среди граждан, дежурный прокурор, изучая доводы, разъясняет подведомственность, причем указывает конкретный государственный орган, его адрес, номер телефона и координаты лица, ответственного за прием обращения. Положительный эффект уже есть, только за три месяца функционирования проекта количество поступивших обращений снизилось на 25 процентов, в цифрах - минус 1728 обращений. Это заявления, подлежащие перенаправлению. Наша работа получила положительную оценку Генеральной прокуратуры, опыт распространен по республике.

В целом, говоря о деятельности нашего ведомства, хочу отметить, что за годы работы мы достигли значительных успехов. Органы прокуратуры Республики Казахстан образованы в год обретения нашей страной независимости, и с этого момента начался период развития и реформы системы прокурорского надзора. Среди правоохранительных органов именно деятельность органов прокуратуры отражена в Конституции, где удостоена статуса независимого органа по осуществлению высшего надзора за применением законов. Как отметил Глава государства, на сегодняшний день прокуратура как надзорный орган стала ядром правоохранительной системы страны. Нашими основными задачами остаются деятельность по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью и объединение усилий всех государственных органов в решении указанных вопросов.