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Новости за сегодня

Европейский суд признал неправомерным британский закон о слежке

 

По решению суда, закон DRIPA идет вразрез с Хартией ЕС по правам человека.

Согласно решению Европейского суда, оглашенному в среду, 21 декабря, принятый в 2014 году в Великобритании «Закон о сохранении данных и о следственных органах» (DRIPA) является неправомерным. Документ допускает «массовый и неизбирательный» сбор информации о коммуникациях граждан, сообщает издание «Ведомости».

По мнению Европейского суда, законодательство, позволяющее повсеместный сбор данных всех жителей, идет вразрез с Хартией ЕС по правам человека. Министерство внутренних дел Великобритании было «разочаровано» таким решением и намерено провести анализ его последствий.

DRIPA будет отменен к концу текущего года. Тем не менее, в прошлом месяце в Великобритании был принят «Закон о полномочиях следствия» (Investigatory Powers Bill), существенно расширяющий полномочия спецслужб и правоохранительных органов в сфере сбора данных граждан.

Документ, также известный как «Шпионский устав» (Snoopers' Charter) обязывает британские телекоммуникационные компании и интернет-провайдеров в течение одного года хранить данные о телефонных разговорах и активности пользователей в Сети. Право на доступ к собранной информации будет у десятков организаций, в том числе у полиции, налогового департамента, государственной службы здравоохранения и т.д. Закон также предусматривает случаи получения данных без наличия судебного ордера.

 

22 декабря 2016, 15:01
Источник, интернет-ресурс: Информационный портал «SecurityLab»

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