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Актриса Инна Чурикова госпитализирована в больницу

22 декабря 2016, 16:46

По предварительным данным, актриса получила травму в результате неудачного падения.


Народную артистку СССР доставили ночью в одну из столичных клиник со сломанной рукой, сообщает Life.ru.

Около двух часов ночи, 22 декабря, Инну Чурикову доставили в больницу с переломом руки. В клинику актрису сопровождал муж. По предварительным данным, актриса получила травму в результате неудачного падения.

— Инна Михайловна вышла из машины, — сообщил заместитель директора "Ленкома" Сергей Вольтер, — и направилась в фойе. Но перед самым входом в здание она упала и сломала обе руки.

Напомним, что в 2012 году народная артистка приехала в больницу на репетицию спектакля "Tout paye, или Всё оплачено".

Фото: Знаменитости

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