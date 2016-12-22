Актриса Инна Чурикова госпитализирована в больницу

Народную артистку СССР доставили ночью в одну из столичных клиник со сломанной рукой, сообщает Life.ru





Около двух часов ночи, 22 декабря, Инну Чурикову доставили в больницу с переломом руки. В клинику актрису сопровождал муж. По предварительным данным, актриса получила травму в результате неудачного падения.





— Инна Михайловна вышла из машины, — сообщил заместитель директора "Ленкома" Сергей Вольтер, — и направилась в фойе. Но перед самым входом в здание она упала и сломала обе руки.





Напомним, что в 2012 году народная артистка приехала в больницу на репетицию спектакля "Tout paye, или Всё оплачено".



