Причину смерти школьника в Астане узнают в начале января

Вице-министр образования и науки РК Эльмира Суханбердиева прокомментировала несчастный случай в столичной школе №59, в результате которого погиб 14-летний Темирулан Диханбаев, передаёт корреспондент передаёт корреспондент МИА "Казинформ"





"Сейчас о чем-либо мы говорить не имеем права, потому что идёт досудебное расследование. В начале января будет готова экспертиза, которую сейчас проводят криминалисты, я знаю, что там большая группа, причём туда приглашены и из Алматы, и Астаны. Большая комиссия работает, чтобы действительно выяснить, почему оборвалась жизнь ребёнка", - сказала она, отвечая на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции в СЦК.





Также вице-министр сообщила, что выясняется, была ли драка между мальчиками. Столичное управление образования также ведёт своё расследование.





На сегодня установлено, что учителя в момент инцидента в классе не было.



