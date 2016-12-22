Российская авиация в Сирии нанесла 71 тыс. ударов

"Всего от боевиков освобождено 12360 квадратных километров сирийской территории, 499 населенных пунктов. С начала операции российская авиация совершила 18800 вылетов, нанеся 71 тыс. ударов по инфраструктуре террористов", - сказал он.





"При этом ликвидировано 725 тренировочных лагерей, 405 заводов и мастерских по производству боеприпасов, 1500 единиц военной техники террористов, 35 тыс. боевиков в их числе 204 полевых командира", - отметил министр.



