Российская авиация в Сирии нанесла 71 тыс. ударов
22 декабря 2016, 16:57
Всего от боевиков освобождено 12360 квадратных километров сирийской территории, 499 населенных пунктов.
Российская авиация с начала операции в Сирии нанесла 71 тыс. ударов, уничтожено 35 тыс. боевиков. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на итоговой коллегии российского военного ведомства при участии президента России Владимира Путина, передает ТАСС.
"Всего от боевиков освобождено 12360 квадратных километров сирийской территории, 499 населенных пунктов. С начала операции российская авиация совершила 18800 вылетов, нанеся 71 тыс. ударов по инфраструктуре террористов", - сказал он.
"При этом ликвидировано 725 тренировочных лагерей, 405 заводов и мастерских по производству боеприпасов, 1500 единиц военной техники террористов, 35 тыс. боевиков в их числе 204 полевых командира", - отметил министр.
Фото: Sputnik Южная Осетия
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