Приватизация социально значимых объектов требует пересмотра законодательства

Приватизация объектов фонда «Самрук-Казына» проходит по двум перечням, в которые вошли 44 крупных объекта и 172 небольших актива дочерних компаний фонда.

АО «Самрук-Казына» инициировало поправки в законодательство для реализации объектов, несущих социальную нагрузку. Об этом в интервью журналистам рассказал директор департамента по приватизации и реструктуризации активов АО «Самрук-Казына» Даурен Тасмагамбетов.





В настоящее время реализация объектов приватизации, в том числе, активов АО «Самрук-Казына», проводится методом электронного аукциона.





«Для небольших и средних активов – это хороший метод, но только в случае, если у компании нет каких-то особых условий в виде обременений или социальной нагрузки. За время работы у нас появились предложения по улучшению этого метода, мы направили их в Министерство национальной экономики и Министерство финансов, надеемся, что нас там услышат», - поделился Тасмагамбетов.





По его словам, для более крупных компаний электронный аукцион – совсем неподходящий метод, поскольку, согласно закону, к нему запрещено выставление каких-либо дополнительных условий. А это чревато полным изменением направления деятельности компании после продажи.





Недавно были выставлены на двухэтапный конкурс объекты АО «Самрук-Энерго»: АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания», АО «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компаний», АО «Актобе ТЭЦ» и ТОО «ТегисМунай». Все эти компании, помимо начальной цены, имеют ряд условий к исполнению со стороны потенциальных покупателей. Если эти условия не будут исполняться, фонд как держатель активов имеет право разорвать договор и искать нового инвестора, сообщил глава департамента.





Напомним, что приватизация объектов фонда «Самрук-Казына» проходит по двум перечням, в которые вошли 44 крупных объекта и 172 небольших актива дочерних компаний фонда.



