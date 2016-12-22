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Новости за сегодня

Будет ли в Казахстане вновь разрешена реклама алкоголя?

 

Член Общественного совета вице-министр информации и коммуникаций Алан Ажибаев отметил, что министерство планирует вновь разрешить рекламу алкоголя в СМИ, дабы они могли зарабатывать деньги, передает корреспондент BNews.kz.

«Рекламируются не сами напитки, а торговые марки. Это, прежде всего, будет сделано для поддержания рынка. Сегодня СМИ испытывают трудности в рекламном рынке. Мы пытаемся сделать шаг навстречу, чтобы они смогли зарабатывать деньги. Мы обсуждали этот вопрос в рабочих группах. При том, реклама эта будет в определенные часы с 23.00 до 5 утра, когда время не такое смотрибельное для детей», - отметил вице-министр информации и коммуникаций Алан Ажибаев.

 

22 декабря 2016, 17:00
Источник, интернет-ресурс: ИА «BNews.kz»

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