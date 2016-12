Совершенствование адвокатской деятельности

в Республике Казахстан [1]

Сайма Жангельдиновна Абдрахманова -

ведущий научный сотрудник отдела гражданского,

гражданско-процессуального законодательства

и исполнительного производства

ГУ «Институт законодательства Республики Казахстан»,

магистр юриспруденции

Аннотация. Настоящая статья подготовлена на основе аналитической справки, посвященной анализу вопросов совершенствования адвокатской деятельности в Республике Казахстан, над которой работала ведущий научный сотрудник отдела гражданского, гражданско-процессуального законодательства и исполнительного производства ГУ «Институт законодательства Республики Казахстан» в 2016 году. В целом проблемы адвокатской деятельности затрагивались и анализировались в трудах целого ряда отечественных и зарубежных ученых.

Вместе с тем в последнее время рассмотрение вопросов совершенствования адвокатской деятельности получило особую важность в условиях реализации пяти институциональных реформ Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева.

В этой связи в статье ставится цель - выработать рекомендации по дальнейшему совершенствованию института адвокатуры в Казахстане в соответствии с международными принципами адвокатуры, с учетом сравнительно-правового анализа деятельности адвокатуры в странах дальнего и ближнего зарубежья. Для достижения указанной цели применяется диалектика, метафизика, дедукция, анализ, сравнение, синтез, обобщение и формально-юридический метод.

Уделяется внимание проблемам законодательства Республики Казахстан об адвокатской деятельности касательно: 1) правового статуса адвоката; 2) порядка проведения аттестации; 3) профессионального уровня адвокатов; 4) адвокатского сообщества; 5) регламентация деятельности юристов. На основании анализа упомянутых и других проблем правового регулирования адвокатской деятельности был выработан ряд рекомендаций.

Полученные результаты исследования в настоящей статье могут быть использованы в законотворческой работе по совершенствованию адвокатской деятельности в Республике Казахстан.

Конституция РК провозглашает «Каждый имеет право на получение квалифицированной юридической помощи. В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно.» (ч.3 ст.13).

Конституционные нормы по адвокатуре находят свое развитие в Законе «Об адвокатской деятельности», Гражданском процессуальном кодексе РК, Уголовно-процессуальном кодексе РК и т.д.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Законом РК «Об адвокатской деятельности» (далее - Закон) адвокат - это гражданин Республики Казахстан, имеющий высшее юридическое образование, получивший лицензию на занятие адвокатской деятельностью, обязательно являющийся членом коллегии адвокатов и оказывающий юридическую помощь на профессиональной основе в рамках адвокатской деятельности, регламентируемой Законом.

Адвокат (от лат. advocates — призванный; англ. lawyer, barrister, advocate) — юрист, оказывающий профессиональную правовую помощь посредством консультаций, рекомендаций, защиты обвиняемого на всех стадиях следствия и суда, представления интересов потерпевших и т.д. [1].

В настоящее время в мире насчитывается более 4 млн. адвокатов. В это число входят примерно 850 тыс. адвокатов США, 450 тыс. из стран ЕС, 400 тыс. из Индии, 300 тыс. из Бразилии и примерно 1 млн. 500 тыс. из остального мира [2].

Согласно данным Республиканской коллегии адвокатов в Казахстане число действующих адвокатов 4583, что составляет 1 адвокат на 3900 человек. В Германии 1 адвокат на 500 человек, во Франции 1 адвокат примерно на 1200 человек населения.

В целях представления направлений дальнейшего развития адвокатуры необходимо определить предназначение адвокатуры, его место в правовой системе. Адвокаты являются носителями публичного интереса, выраженного в приоритетной защите прав клиентов перед личной выгодой. Р. Мюллерат выдвигает положение о том, что «при осуществлении адвокатской деятельности предполагается игнорирование адвокатом коммерческих стандартов успеха. Адвокаты имеют специфические обязанности, служат правосудию, их миссия - защищать права и интересы граждан. Задачи, выполняемые адвокатом в процессе осуществления профессиональной деятельности, требуют его абсолютной независимости и отсутствия какого-либо влияния на него извне, поддержания высоких этических стандартов (профессиональной этики), порядочности, щепетильной честности и других свойств.» [2].

Цели и задачи, которые возлагаются на институт адвокатуры в обществе, в Казахстане не реализуются на должном уровне. Как выше отмечено, наблюдаются дефицит адвокатов, высокие ставки по предоставляемой юридической помощи, низкий уровень соблюдения профессиональных и этических требований адвокатами.

Более того, изменяющиеся правовые, социально-экономические и культурные условия развития государства и общества определяют необходимость совершенствования правового регулирования адвокатской деятельности в Казахстане.

Направления дальнейшего развития адвокатской деятельности можно определить из международно-правовых документов, касающихся деятельности адвокатов. Данные документы носят рекомендательный характер, но могут быть восприняты государством для улучшения правового регулирования.

Деятельность адвокатов регламентируется целым рядом региональных и международных правовых документов, которые определяют общие принципы организации оказания юридической помощи гражданам, устанавливают этические требования к лицам, оказывающим юридическую помощь:

Рекомендация № Rec(2000) 21 Комитета министров о свободе осуществления профессии адвоката (Принята Комитетом министров Совета Европы 25 октября 2000 г.);

Общий кодекс правил для адвокатов стране ЕС от 28 октября 1988 г.;

Основные положения о роли адвокатов (Нью-Йорк, август 1990 г.);

Стандарты независимости юридической профессии Международной ассоциации юристов (Нью-Йорк, 7 сентября 1990 г.);

Генеральные принципы этики адвокатов (Эдинбург, 1995 г.) и др.

В «Общем кодексе правил для адвокатов стран Европейского сообщества» «в любом правовом обществе адвокату уготована особая роль. Его обязанности не ограничиваются добросовестным исполнением своего долга в рамках закона. Адвокат должен действовать в интересах права в целом, точно так же, как и в интересах тех, чьи права и свободы ему доверено защищать. На адвоката возлагается целый комплекс обязательств, как юридического, так и морального характера, зачастую вступающих во взаимное противоречие и условно подразделяющихся на следующие категории:

- обязательства перед клиентом;

- обязательства перед судом и другими органами власти;

- обязательства перед коллегами;

- обязательства перед обществом.».

В Основных положениях о роли адвокатов (приняты восьмым Конгрессом ООН по предупреждению преступлений в августе 1990 г. в Нью-Йорке) «Адекватное обеспечение прав человека и основных свобод, на которые все люди имеют право, предоставляется им в экономической, социальной, культурной, гражданской и политической жизни и требует, чтобы все люди имели эффективную возможность пользоваться юридической помощью, осуществляемой независимой юридической профессией».

«Адвокатам должно быть предоставлено право формировать самоуправляемые ассоциации для представительства их интересов, постоянной учебы и переподготовки и поддержания их профессионального уровня. Исполнительные органы профессиональных ассоциаций избираются их членами и осуществляют свои функции без внешнего вмешательства.».

Государство избирает модель устройства адвокатуры, которая обусловлена историческими традициями, уровнем правового развития, социальном-экономическими и культурными условиями.

В то же время законодательство Казахстана об адвокатской деятельности содержит определенные положительные характеристики, которые необходимо сохранить (непредпринимательский характер деятельности адвокатуры).

В настоящей статье предложения по совершенствованию адвокатской деятельности в Республике Казахстан даны с учетом выявленных проблем правоприменительной практики, а также международного опыта (Германии, США, Франции, Грузия, Кыргызстан, Беларусь, Украина) по трем блокам: доступность к профессии адвоката; доступность граждан к квалифицированной юридической помощи; организационные вопросы адвокатуры. Разделение на блоки носит условный характер, поскольку каждый из блоков находится во взаимосвязи друг с другом. Улучшение одного блока адвокатской деятельности прямо либо косвенно влияет на состояние другого.

Доступ к профессии адвоката

1. В настоящее время необходимо обратить внимание на вопрос повышения качества юридического образования. В Казахстане функционирует 127 высших учебных заведений, которые занимаются подготовкой юристов. Ежегодно выпускают 30000 будущих юристов. Для сравнения в США 28000 юристов на 300 млн. население. В целях совершенствования данного направления можно обратиться к опыту Германии. Первым препятствием на пути доступа к юридической профессии является получение юридического образования. Доступ к юридической профессии разрешен не после получения знаний при окончании университета, а по итогам освоения навыков. Так, после окончания высшего учебного заведения предусматривается 3-4-летняя стажировка в различных государственных органах и организациях. После прохождения стажировки претендент сдает второй экзамен, для права заниматься юридической профессией, в том числе и адвокатурой.

2. Актуальным является возможность бесплатного прохождения стажировки для претендентов к адвокатской профессии. Платность прохождения стажировки (оплата за каждый месяц стажировки устанавливается в размере, не превышающем десятикратного месячного расчетного показателя) ограничивает возможности в получении статуса адвоката.

3. Повышение требований к прохождению стажировки в части получения практических навыков. Во Франции, помимо получения юридического образования, необходимо пройти специальное обучение в региональном центре профессионального образования или в школе профессионального образования коллегий адвокатов. Прохождение обучения в данных образовательных учреждениях является обязательным. По окончании обучения выпускнику выдается сертификат о присвоении статуса адвоката. Сертификат (CAPA) подтверждает успешное прохождение обучения и готовность лица осуществлять адвокатскую деятельность.

4. Необходимо пересмотреть порядок проведения аттестации.

Необходимо изменить подходы к формированию состава комиссии. Претендент проходит аттестацию в комиссии по аттестации лиц, создаваемой при территориальном органе юстиции (по действующей процедуре 3 адвоката, 2 представителя органов юстиции, ученый-правовед и депутат маслихата). К примеру, в состав комиссии может быть включен судья.

Также требует пересмотра порядок составления, формирования тестов, экзаменационных билетов и их содержания. Согласно Закону Франции «О реформе некоторых судебных и юридических профессий» 1971 г. для получения статуса адвоката, претендент сдает выпускной экзамен и получает соответствующий сертификат (САРА). Процедура сдачи экзамена достаточно сложная и состоит из письменной (составление юридических документов) и устной частей (устное тестирование на знание правовых основ профессиональной деятельности, тестирование на знание различных отраслей права по выбору кандидата, устная беседа на иностранном языке, а также беседа с членами экзаменационной комиссии по поводу выполнения кандидатом индивидуальной программы обучения). Кандидат считается успешно выдержавшим выпускной экзамен на получение статуса адвоката, если он набрал по его результатам 130 и более баллов. После получения САРА адвокат приносит присягу перед апелляционным судом [3].

5. Одной из категорий лиц, которая претендует на занятие адвокатской деятельностью, являются лица, уволенные из органов прокуратуры и следствия. Кроме того, для указанных лиц в законодательстве действует привилегия. Так, названные лица освобождаются от прохождения аттестации при наличии стажа работы в должности прокурора или следователя не менее десяти лет, за исключением уволенных по отрицательным мотивам. К сожалению, количественных данных, которые бы раскрыли численность адвокатов, занимающихся адвокатской деятельностью из числа органов следствия и прокуратуры, в доступных источниках не представлено.

Как установлено в Законе, адвокат - это лицо, которое оказывает квалифицированную юридическую помощь граждан для защиты их прав и свобод. Представители органов следствия и прокуратуры относятся к стороне обвинения. Тем не менее, необходимо осознавать, что профессиональные навыки, которые сформировались в следствии и прокуратуре, могут отражаться на методах работы данных лиц в адвокатуре. Представители правоохранительных органов могут быть компетентны в знании законодательства, его правоприменении, но не достаточно профессиональны в выстраивании защиты прав и свобод граждан как адвокаты.

В этой связи полагаем необходимым рассмотреть вопрос целесообразности формирования адвокатов из числа лиц органов следствия или прокуратуры, предусмотреть необходимость их переобучения адвокатской профессии либо установить срок, по истечении которого данные категории лиц вправе осуществлять адвокатскую деятельность.

6. В качестве одного из актуальных предложений было бы внедрение требования о даче присяги адвокатом (Австрия, Грузия, Украина). Данное, казалось бы, формальное требование вступления претендента в профессию адвоката на самом деле повышает значимость профессии адвоката перед обществом, государством, перед самим собой. К примеру, в Законе Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» предусмотрена следующая присяга: «Я, (имя и фамилия), торжественно присягаю в своей адвокатской деятельности придерживаться принципов верховенства права, законности, независимости и конфиденциальности, правил адвокатской этики, честно и добросовестно обеспечивать право на защиту и оказывать правовую помощь согласно Конституции Украины и законов Украины, с высокой ответственностью выполнять возложенные на меня обязанности, быть верным присяге».

В Законе Грузии «Об адвокатской деятельности» предусмотрена следующая присяга: «Клянусь быть верным идеям справедливости, добровольно и честно выполнять обязанности адвоката, соблюдать Конституцию и законы Грузии, кодекс профессиональной этики, права и свободы человека.».

7. В целях повышения профессионального уровня адвокатов необходимо предусмотреть постоянное совершенствование квалификации адвокатов. По действующему законодательству Республики Казахстан предусмотрены функции Республиканской коллегии адвокатов, территориальных коллегий по повышению квалификации адвокатов. Тем не менее, требования к периодичности повышения квалификации, содержанию данного мероприятия не устанавливаются. Для этой цели необходимо предусмотреть ежегодные обязательные курсы повышения квалификации адвокатов по аналогии с опытом Франции, Швеции [3].

Повышению профессионального уровня адвокатов будет также способствовать создание образовательной организации, которая бы специализировалась в вопросах прохождения стажировки, повышения квалификации адвокатов. К примеру, в Кыргызстане при адвокатуре действует учебный центр, являющийся самостоятельным юридическим лицом с целью организации и профессионального обучения и повышения квалификации адвокатов.

8. По казахстанскому законодательству предусмотрена мантия для судьи, форма для прокурора. Полагаем, что в целях реализации конституционного принципа равенства перед судом, повышения авторитета адвоката, его моральной защищенности, признания адвоката при его участии в гражданском, уголовном процессах следует внедрить требование о необходимости ношения адвокатами мантии. Такие примеры существуют в Австрии, Грузии, Турции.

Доступность граждан к квалифицированной юридической помощи

9. Существуют проблемы, связанные с отсутствием утвержденных тарифов за оказываемую адвокатами юридическую помощь. Недавно вопрос тарифов был заявлен судьей Верховного Суда РК в отставке Раимбаевым Сансызбеком в статье «Право на юридическую помощь».

В этой связи предлагаем предусмотреть утверждение тарифов за оказываемую юридическую помощь решением высшего органа управления Республиканской коллегии адвокатов, закрепив в Кодексе профессиональной этики необходимость соблюдения данных тарифов. Изучение опыта Германии, Франции, США показало, что в этих странах предусмотрено договорное установление размера гонорара. Тем не менее, в некоторых странах существуют особенности. К примеру, в Германии коллегия рекомендательно устанавливает тарифные ставки, однако этические нормы требуют их соблюдения. Предусмотрен запрет на взимание завышенного гонорара, нарушение этого запрета влечет уголовную ответственность. Во Франции закреплен запрет на установление гонорара в зависимости от полученного результата. Сумма гонорара определяется исходя из сложности дела, известности дела, имущественного положения клиента. В США в Примерных правилах профессионального поведения закреплена обязанность по назначению умеренной суммы гонорара [4].

10. Необходимо повысить значимость и исполнимость Кодекса профессиональной этики. Кодекс профессиональной этики адвокатов Казахстана размещен на сайте Республиканской коллегии адвокатов только на казахском языке. При этом в общедоступных источниках отсутствуют данные о привлечении к ответственности адвокатов, в том числе и за нарушение Кодекса профессиональной этики адвокатов, что отрицательно сказывается на доступности граждан к квалифицированной юридической помощи.

В Германии, Франции, США большое значение придается этическим требованиям, которые, несмотря на их рекомендательный характер, строго соблюдаются адвокатским сообществом. В Австрии действует Закон «О дисциплинарном праве адвокатов и адвокатов-стажеров», который по содержанию является Кодексом профессиональной этики.

Организационные вопросы адвокатуры

11. В соответствии с казахстанским законодательством об адвокатской деятельности функции по привлечению к дисциплинарной ответственности сосредоточены у президиума коллегии адвокатов (статья 30 Закона). В то же время президиум коллегии адвокатов выполняет текущие функции коллеги адвокатов, связанные с административно-хозяйственными вопросами, защитой профессиональных прав адвокатов и иные (статья 24 Закона). Централизация разнородных функций в руках одного органа создает конфликт интересов и существует большая вероятность вынесения необъективного решения при привлечении к дисциплинарной ответственности адвокатов. В целях избежания возникновения подобных ситуаций полагаем необходимым создать отдельный орган в коллегии адвокатов, который бы контролировал соблюдение адвокатами профессиональных и этических требований. К примеру, в Грузии, Кыргызстане действует Комиссия по этике, которая реализует функции по привлечению адвокатов к дисциплинарной ответственности.

12. Одним из актуальных вопросов является проблема регулирования частноюридической деятельности. По действующему законодательству деятельность юристов не регламентирована. Для занятия представительством в гражданском судопроизводстве необходимо наличие только юридического образования. С одной стороны, положительными сторонами такого регулирования являются независимость юристов, отсутствие обязанности по внесению взноса, открытый доступ к профессии юриста.

Но эта ситуация имеет и негативные стороны:

- единоличная работа юриста сказывается на его профессиональной и этической стороне. Работа в коллективе позволяет юристу совершенствовать свои знания и навыки. Однако следует отметить, что профессиональные знания юриста должны совершенствоваться не только посредством работы в коллективе, объединение юристов должно периодически проводить целенаправленную работу по повышению их квалификации;

- в отношении юристов отсутствует контроль за их этическим поведением. При наличии сообщества юристов последует принятие кодекса профессиональной этики, нарушение которого влечет применение санкций;

- к юристам не предъявляются требования по обеспечению конфиденциальности информации, получаемой от клиента;

- адвокат в отличие от юриста наделен комплексом прав, которые позволяют ему надлежаще предоставлять квалифицированную юридическую помощь: адвокатский запрос, ознакомление с информацией, составляющей государственные секреты или содержащей иную охраняемую тайну и т.д. Аналогичными правами не наделен юрист, что ограничивает его в оказании надлежащей юридической помощи и возможно вынуждает его обращаться к незаконным методам получения информации;

- в средствах массовой информации обсуждается проблема привлечения адвокатов в качестве свидетелей, проведения в отношении них обыска, досмотра, что является грубым нарушением прав адвоката. Полагаем, что для юристов указанные проблемы стоят намного острее, поскольку они не защищены даже нормативно.

Полагаем, что вопрос введения обязательного членства для юристов в адвокатском сообществе позволит решить вышеназванные негативные моменты. Объединение юристов в адвокатское сообщество должно осуществляться поэтапно по опыту Франции (1970 г.), Беларуси (2011 г.). В случае единовременного объединения юристов и адвокатов, адвокатское сообщество может столкнуться с проблемами, которые существуют в Беларуси: услуги адвоката воспринимаются как коммерческие.

13. По казахстанскому законодательству предусмотрено обязательное членство коллегий адвокатов в Республиканской коллегии адвокатов (далее - РКА).

Во-первых, следует отметить, что коллегии адвокатов осуществляют обязательные отчисления на нужды РКА. Данная обязанность косвенным образом отражается на бремени расходов адвокатов (адвокаты обязаны платить первоначальные, ежемесячные членские взносы). Данная обязанность опосредованно ограничивает доступ претендентов на занятие адвокатской деятельностью.

Во-вторых, РКА как организация адвокатского самоуправления создается в целях представительства и защиты интересов коллегий адвокатов и адвокатов в государственных и иных организациях в Республике Казахстан и за ее пределами, координации деятельности коллегий адвокатов, обеспечения высокого уровня оказываемой адвокатами юридической помощи.

При этом основные практические функции осуществляются самими коллегиями адвокатов:

защита профессиональных и иных прав адвокатов;

осуществление приема в члены коллегии адвокатов, исключении из членов коллегии адвокатов, организации подготовки стажеров адвокатов;

рассмотрение дисциплинарного производства в отношении адвокатов;

организация проведения аттестации адвокатов;

выдача удостоверений адвокатов.

Таким образом, функции РКА носят координирующий характер, в основном касаются деятельности самой РКА либо координации деятельности коллегий (обобщение ежеквартальной отчетности, дисциплинарной практики, информационное обеспечение).

Компетенция Республиканской конференции делегатов коллегий адвокатов не направлена на реализацию задач практического характера, а сосредоточена на регулировании деятельности самой РКА: утверждение устава, определение места нахождения РКА, избрание ревизионной комиссии, избрание президиума РКА и т.д. Единственные функции, которые касаются деятельности адвокатов - это утверждение Кодекса профессиональной этики, разработка и утверждение Положения о порядке проведения аттестации адвокатов.

В этой связи полагаем деятельность РКА направлена на регламентацию в большей степени своей деятельности. Так, предусмотрен только ряд функций, касающихся деятельности адвокатов: утверждение Кодекса профессиональной этики, разработка и утверждение Положения о порядке проведения аттестации адвокатов, представление РКА в государственных и иных организациях в РК и за ее пределами. Полагаем, что данные функции могут быть переданы в территориальные коллегии адвокатов.

Таким образом, исключаются практические основания для необходимости обязательного членства коллегий адвокатов в РКА. К примеру, в США Американская ассоциация юристов, являющаяся общенациональной организацией адвокатов, основана на добровольном членстве.

В этой связи предлагаем предусмотреть добровольное членство коллегий адвокатов в РКА, поскольку функции Республиканской коллегии адвокатов носят координирующий характер, указанное позволит косвенно снизить бремя расходов адвокатов.

[1] Статья опубликована в Журнале Вестник Института законодательства республики Казахстан».2016. № 4 (45). С. 56-63.

Қазақстан Республикасындағы адвокаттық қызметті жетілдіру

Аннотация. Берілген мақала «Қазақстан Республикасының Заңнама институты» ММ Азаматтық, азаматтық іс жүргізу заңнамасы және атқарушылық іс жүргізу бөлімінің жетекші ғылыми қызметкерінің Қазақстан Республикасындағы адвокаттық қызметті жетілдіру мәселелерін талдау жұмыстарына арналған 2016 жылғы талдамалық есеп нәтижесі негізінде әзірленген. Жалпы, адвокаттық қызмет проблемалары бірқатар отандық және шетелдік ғалымдардың еңбектерінде талқыланып талданды.

Сонымен қатар, соңғы кездері адвокаттық қызметті жетілдіру мәселелерін қарастыру Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың бес институционалдық реформаларын іске асыру жағдайында ерекше маңызды орынға ие болуда.

Осы орайда мақалада Қазақстан Республикасындағы адвокаттық қызметті адвокатураның халықаралық қағидаттарына сәйкес, алыс және таяу шетел мемлекеттеріндегі адвокатура қызметінің салыстырмалы-құқықтық талдау нәтижелерін ескере отырып ұсынымдар әзірлеу мақсаты алға қойылған. Белгіленген мақсатқа қол жеткізуде диалектика, метафизика, дедукция, талдау, салыстыру, синтез, жинақтау және формальды-заңды әдістері қолданылған.

Мақалада Қазақстан Республикасының адвокаттық қызмет туралы заңнамасының келесі проблемаларына назар аударылған: 1) адвокаттың құқықтық мәртебесі; 2) аттестация өткізу тәртібі; 3) адвокаттардың кәсіби деңгейі; 4) адвокаттық қауымдастық; 5) заңгерлер қызметін регламенттеу. Адвокаттық қызметті құқықтық қорғаудың аталған және өзге де проблемаларына жүргізілген талдау негізінде бірқатар ұсынымдар әзірленген.

Осы мақалада қол жеткізілген зерттеу нәтижелері Қазақстан Республикасындағы адвокаттық қызметті жетілдіру жөніндегі заң шығармашылық жұмыста қолданылуы мүмкін.

Improving advocacy in the Republic of Kazakhstan

Annotation. This article has been prepared based on the analytical report, dedicated to the analysis of issues of improving advocacy in the Republic of Kazakhstan, worked out by a leading researcher of the department of civil, procedural legislation and enforcement proceedings of the «Institute of Legislation of the Republic of Kazakhstan» State Institution in 2016. In general, advocacy issues were addressed and analyzed in papers of a number of domestic and foreign scientists.

However, advocacy improvement issues have recently gained particular importance under the conditions of implementation of five institutional reforms of N.A. Nazarbayev, President of the Republic of Kazakhstan.

In this regard, the article has set a goal to elaborate recommendations for further improvement of the legal profession in Kazakhstan in accordance with international principles of advocacy, taking into account a comparative and legal analysis of advocacy in the CIS and foreign countries. To achieve this goal, the dialectics, metaphysics, deduction, analysis, comparison, synthesis, generalization and legal-technical method are applied.

Attention is paid to the challenges of the Republic of Kazakhstan advocacy legislation, regarding: 1) the legal status of a lawyer; 2) the order of certification; 3) the professional level of lawyers; 4) the legal community; 5) the regulation of lawyers’ activities. Based on the analysis of these and other issues of legal regulation of advocacy, series of recommendations have been elaborated.

The outcomes of the research in this article may be used in the legislative work to improve advocacy in the Republic of Kazakhstan.