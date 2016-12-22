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Новости за сегодня

Поправки по вопросам электроэнергетики представили малижисменам

 

Депутатам Мажилиса презентовали законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам электроэнергетики», сообщает Zakon.kz.

Открывая заседание, председатель Комитета Мажилиса по вопросам экологии и природопользования Глеб Щегельский отметил, что отрасль электроэнергетики является стержневой для экономики нашей страны, поскольку все ключевые сектора, такие как металлургический, нефтегазовый и горнодобывающие отрасли, характеризуются высокой энергоемкостью.

Как подчеркнул депутат, необходимость внесения поправок в законодательство в части укрупнения энергопередающих организаций была отмечена Главой государства Н.А.Назарбаевым на открытии первой и второй сессии Парламента шестого созыва. В первую очередь, законопроект будет способствовать повышению надежности и качества электроснабжения.

Концепция законопроекта также способствует решению вопроса бесхозяйных электрических сетей. Это - один из болезненных вопросов в бесперебойном и безопасном функционировании рынка электроэнергии.

Председатель Комитета Мажилиса сообщил, что рабочая группа по обсуждению законопроекта уже создана. В нее вошли все заинтересованные государственные органы, представители Казахстанской электроэнергетической ассоциации, АО «KEGOC» и других ассоциаций и объединений в области промышленности и энергетики, такие как Евразийская промышленная ассоциация, «Kazenergy», АГМП и другие.

Глеб Щегельский обратил внимание, что расширен круг общественности, привлекаемой на презентацию законопроекта, поскольку обеспечение электрической энергией является жизненно важным для всех участников рынка, как для промышленности, так и для населения. Поэтому, сегодня также приглашены представители политических партий «Ауыл», «Бирлик», ОСДП, представители Фонда развития парламентаризма и других неправительственных организаций.

Как отметил вице-министр энергетики Асет Магауов, законопроект направлен на укрупнение региональных электросетевых компаний, которое будет осуществлено путем:

- единоразового освобождения энергопередающих компаний от корпоративного подоходного налога и налога на имущество при принятии бесхозяйных электрических сетей;

- снятия запретов для энергопередающих организаций, предусмотренных законодательством в сфере естественных монополий;

- введения возможности на пересмотр предельных уровней тарифов на передачу электрической энергии при расширении сетей;

- поэтапного введения требований к деятельности энергопередающих организаций на уровне закона.

Дальнейшее рассмотрение законопроекта продолжится в рамках рабочей группы, руководителем которой является депутат Мажилиса, член Комитета Палаты по вопросам экологии и природопользования Шавхат Утемисов.

 

 

22 декабря 2016, 16:54
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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