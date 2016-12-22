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Россия сильнее любого потенциального агрессора, заявил Путин

22 декабря 2016, 17:12

При этом он подчеркнул, что не стоит расслабляться.


Россия в настоящее время сильнее любого потенциального агрессора, но расслабляться нельзя, сказал президент РФ Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

"Можно с уверенностью сказать: мы сегодня сильнее любого потенциального агрессора", — сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.

При этом он подчеркнул, что не стоит расслабляться.

"Хотел бы обратить ваше внимание на то, что если мы просто позволим себе хотя бы на минуту расслабиться, допустить хотя бы один существенный сбой в модернизации армии и флота, в подготовке войск, ситуация может быстро измениться", — добавил Путин, отметив, что РФ даже не успеет этого заметить.

Фото: НТВ

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