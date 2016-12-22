Северная Каролина оставила в силе закон о туалетах для трансгендеров
22 декабря 2016, 17:24
Принятию решения предшествовал бурный спор между членами ассамблеи, большинство в которой принадлежит Республиканской партии.
Законодательное собрание штата Северная Каролина не смогло отклонить скандальный закон, обязывающий трансгендеров выбирать общественный туалет в соответствии с полом, указанным в свидетельстве о рождении, сообщает Русская служба BBC.
Принятию решения предшествовал бурный спор между членами ассамблеи, большинство в которой принадлежит Республиканской партии.
Губернатор штата Рой Купер, представляющий Демократическую партию, назвал решение досадным.
"Сегодня у законодателей был шанс сделать правильный выбор для Северной Каролины, но у них не получилось. Я недоволен тем, что республиканские лидеры не выполнили свое обещание полностью отклонить [закон] House Bill 2", - заявил Купер.
Действие закона, принятого в марте этого года, уже привело к бойкоту штата со стороны бизнесменов, а также известных спортсменов и артистов. По подсчетам экспертов, в результате этого экономика штата потеряла несколько миллионов долларов.
Сторонники принятой нормы заявляют, что таким образом защищаются традиционные семейные ценности и общественную безопасность, противники же называют норму дискриминационной.
В мае минюст США отправил властям Северной Каролины письмо, согласно которому House Bill 2 нарушает федеральный закон о гражданских правах. Минюст пригрозил властям штата иском, а также потерей федерального финансирования. В ответ власти штата подали в суд на ведомство.
Фото: GETTY IMAGES
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