Северная Каролина оставила в силе закон о туалетах для трансгендеров

Принятию решения предшествовал бурный спор между членами ассамблеи, большинство в которой принадлежит Республиканской партии.

Губернатор штата Рой Купер, представляющий Демократическую партию, назвал решение досадным.

"Сегодня у законодателей был шанс сделать правильный выбор для Северной Каролины, но у них не получилось. Я недоволен тем, что республиканские лидеры не выполнили свое обещание полностью отклонить [закон] House Bill 2", - заявил Купер.

Действие закона, принятого в марте этого года, уже привело к бойкоту штата со стороны бизнесменов, а также известных спортсменов и артистов. По подсчетам экспертов, в результате этого экономика штата потеряла несколько миллионов долларов.





Сторонники принятой нормы заявляют, что таким образом защищаются традиционные семейные ценности и общественную безопасность, противники же называют норму дискриминационной.





В мае минюст США отправил властям Северной Каролины письмо, согласно которому House Bill 2 нарушает федеральный закон о гражданских правах. Минюст пригрозил властям штата иском, а также потерей федерального финансирования. В ответ власти штата подали в суд на ведомство.