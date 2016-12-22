Прокурор Карагандинской области покинул свой пост

Стало известно, что свой пост покинул прокурор Карагандинской области. Поводом для увольнения стал недавний скандал с лишением должностей его первого заместителя и прокурора Темиртау. Тогда же Аскару Секишеву объявили выговор за плохой контроль над подчиненными, сообщает novoetv.kz.

Нового прокурора нашей области еще не назначили. Сейчас его обязанности исполняет старший советник юстиции Марат Алиханов.

Напомним, в октябре стало известно об освобождении от занимаемых должностей заместитель прокурора области Рашид Дубаев, начальник управления по надзору за законностью досудебной стадии уголовного процесса прокуратуры области Алмас Абдакасов и прокурор Темиртау Биржан Шаулиев. Поводом для этого стала жалоба жителя Темиртау Каната Алпысбаева. Он обратился в Генеральную прокуратуру, рассказал о том, что уже два года добивается наказания для убийц своего сына. Его вывезли в степь, где ранили в бедро, и оставили умирать. Один из преступников уже осужден. А еще трое не предстали перед судом. Их не нашли.

Мурат Мусин