Нигматулин выступил на открытии нового офиса ТюркПА в Баку

Сегодня Спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин принял участие в открытии нового здания Секретариата Парламентской Ассамблеи тюркоязычных стран (ТюркПА) в городе Баку, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу мажилиса.

Выступая на церемонии, Спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин как действующий председатель в ТюркПА от имени членов организации поблагодарил Президента Азербайджана за уникальное здание.

Н.Нигматулин также подчеркнул важность события, состоявшегося в период 25-летия независимости стран-членов ТюркПА.

- Сегодня можно сказать, что Парламентская ассамблея тюркоязычных стран - это уникальная диалоговая площадка, которая способствует укреплению тюркского единства в целом. Это в очередной раз подтверждает дальновидность идеи Президента Казахстана Нурсултана Абишевича Назарбаева о создании ТюркПА. И открытие нового офиса ТюркПА свидетельствует о стремлении парламентариев наших стран к долгосрочному сотрудничеству, - сказал Н.Нигматулин.

По словам Председателя Мажилиса, сегодня одна из задач парламентариев стран-участниц ТюркПА - укрепление экономических, культурно-гуманитарных связей между странами.

Нынешняя встреча парламентариев ознаменована также и тем, что решением членов ТюркПА главы Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Турции награждены медалью ТюркПА «За заслуги».