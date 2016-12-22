Постановление правительсв постановило следующее:

Принять к исполнению республиканский бюджет на 2017 - 2019 годы, в том числе на 2017 год в следующих объемах:

1) доходы - 7 896 666 810 тысяч тенге, в том числе по:

налоговым поступлениям - 4 221 075 201 тысяча тенге;

неналоговым поступлениям - 113 719 851 тысяча тенге;

поступлениям от продажи основного капитала - 3 439 793 тысячи тенге;

поступлениям трансфертов - 3 558 431 965 тысяч тенге;

2) затраты - 8 208 313 622 тысячи тенге;

3) чистое бюджетное кредитование - 182 302 917 тысяч тенге, в том числе:

бюджетные кредиты - 265 919 713 тысяч тенге;

погашение бюджетных кредитов - 83 616 796 тысяч тенге;

4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 84 132 714 тысяч тенге, в том числе:

приобретение финансовых активов - 87 032 714 тысяч тенге;

поступления от продажи финансовых активов государства - 2 900 000 тысяч тенге;

5) дефицит - -578 082 443 тысячи тенге или 1,2 процента к валовому внутреннему продукту страны;

6) финансирование дефицита бюджета - 578 082 443 тысячи тенге.

Также утверждено распределение целевых текущих трансфертов областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на 2017 год

Постановление вводится в действие с 1 января 2017 года.