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О Реализации Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2017 - 2019 годы»
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Аннотация к документу: Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 декабря 2016 года № 775 «О реализации Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2017 - 2019 годы»
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Постановление правительсв постановило следующее:
Принять к исполнению республиканский бюджет на 2017 - 2019 годы, в том числе на 2017 год в следующих объемах:
1) доходы - 7 896 666 810 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 4 221 075 201 тысяча тенге;
неналоговым поступлениям - 113 719 851 тысяча тенге;
поступлениям от продажи основного капитала - 3 439 793 тысячи тенге;
поступлениям трансфертов - 3 558 431 965 тысяч тенге;
2) затраты - 8 208 313 622 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 182 302 917 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 265 919 713 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 83 616 796 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 84 132 714 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 87 032 714 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 2 900 000 тысяч тенге;
5) дефицит - -578 082 443 тысячи тенге или 1,2 процента к валовому внутреннему продукту страны;
6) финансирование дефицита бюджета - 578 082 443 тысячи тенге.
Также утверждено распределение целевых текущих трансфертов областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на 2017 год
Постановление вводится в действие с 1 января 2017 года.
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