Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
 
Новости за сегодня

Обвиняемых в убийстве Немцова оставили под стражей до 30 марта

22 декабря 2016, 17:39

По делу об убийстве политика проходят пять человек: Заур Дадаев, братья Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев.


Московский окружной военный суд продлил срок предварительного заключения пятерым обвиняемым по делу об убийстве Бориса Немцова до 30 марта 2017 года, сообщает Русская служба BBC.

О продлении подсудимым срока содержания под стражей в качестве меры пресечения ходатайствовала прокуратура при поддержке адвокатов потерпевшей стороны.

Российский оппозиционный политик Борис Немцов был застрелен вечером 27 февраля в центре Москвы у стен Кремля.

По делу об убийстве проходят пять человек: Заур Дадаев, братья Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Все они заявляли, что не признают вину.

Адвокат Эскерханова просила освободить ее подзащитного под залог в 1 млн рублей, а адвокат Бахаева заявил, что в ходе слушаний не было представлено ни одного доказательства причастности его клиента к совершению преступления.

Следующее заседание по делу об убийстве Немцова состоится 11 января.

Фото: GETTY IMAGES

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код