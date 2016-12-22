Обвиняемых в убийстве Немцова оставили под стражей до 30 марта

О продлении подсудимым срока содержания под стражей в качестве меры пресечения ходатайствовала прокуратура при поддержке адвокатов потерпевшей стороны.

Российский оппозиционный политик Борис Немцов был застрелен вечером 27 февраля в центре Москвы у стен Кремля.





По делу об убийстве проходят пять человек: Заур Дадаев, братья Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Все они заявляли, что не признают вину.





Адвокат Эскерханова просила освободить ее подзащитного под залог в 1 млн рублей, а адвокат Бахаева заявил, что в ходе слушаний не было представлено ни одного доказательства причастности его клиента к совершению преступления.





Следующее заседание по делу об убийстве Немцова состоится 11 января.