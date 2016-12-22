В Алматинской области скотокрады зарезали лошадей элитных пород
22 декабря 2016, 17:42
Владелец похищенных лошадей оценил ущерб в более 1,5 миллиона тенге.
Породистые лошади были похищены несколько дней назад у фермера из Карасайского района. И сейчас, по подозрению в краже двух лошадей орловской породы стражи порядка задержали трех мужчин, содержащихся под стражей в изоляторе временного содержания, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматинской области.
Как выяснилось, владелец похищенных иноходцев оценил собственный ущерб в более 1,5 миллиона тенге.
«После 4-5 дней самостоятельных поисков лошадей, оказавшихся безрезультатными, потерпевший фермер 18 декабря обратился с официальным заявлением в Карасайский РУВД. Несмотря на упущенное время нам удалось установить и задержать подозреваемых в краже. Но, к сожалению, к этому времени скотокрады уже успели зарезать породистых лошадей» - сообщили в полиции.
К материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств приобщены шкуры зарезанных животных, обнаруженные и изъятые у скотокрадов.
«Уже установлена причастность задержанных лиц еще к одному факту конокрадства. Расследование пока продолжается в производстве Карасайского РУВД, в ходе которого подозреваемые будут тщательно проверены по другим нераскрытым фактам скотокрадства» - отметили в пресс-службе.
Фото с сайта westernhorse.ru
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