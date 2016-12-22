Около 140 зданий охватил пожар в японском городе Итоигава
22 декабря 2016, 17:50
Огонь продолжает быстро распространяться из-за сильного ветра.
Сильный пожар произошел в японском городе Итоигава (префектура Ниигата). Огнем охвачено около 140 зданий, пишет Лента.ру со ссылкой на телеканал TV Asahi.
На видео с места происшествия видно, как огонь продолжает быстро распространяться из-за сильного ветра. Проведена экстренная эвакуация местных жителей. По сообщению властей, жертв удалось избежать. Легкие ранения, как передает Reuters, получили два человека.
Видео: asahi.com
Фото: gosindex.ru
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