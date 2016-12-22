Глава государства провел переговоры с Президентом Исламской Республики Иран в расширенном составе

Глава государства подчеркнул, что Иран является важным партнером и дружественной страной для Казахстана в исламском мире.

Также Президент Казахстана отметил большой вклад Ирана в решение проблемы ядерного разоружения, обратив внимание на быстрый темп роста экономики страны после снятия санкций. Нурсултан Назарбаев выразил надежду, что проводимая Ираном политика окажет положительный эффект на все прикаспийские государства.

- Ваш визит является продолжением наших переговоров, начатых в апреле текущего года в Тегеране. Считаю, что сегодняшние встречи также будут весьма продуктивными, - сказал Президент Казахстана.

Глава государства остановился на ходе реализации проектов в рамках подписанных коммерческих соглашений между двумя странами на сумму более 1 млрд долларов.

- Работа ведется, тем не менее, мы должны приложить дополнительные усилия. Впереди еще много совместных проектов, - отметил Нурсултан Назарбаев.

В свою очередь, Президент Ирана выразил надежду на дальнейшее укрепление и развитие двустороннего сотрудничества.