Казахстан поддерживает намерение Ирана создать зону свободной торговли с ЕАЭС - Назарбаев

Президент РК Нурсултан Назарбаев в ходе брифинга для представителей СМИ по итогам переговоров с Президентом Ирана Хасаном Рухани отметил, что во время переговоров был обсужден комплекс вопросов укрепления и дальнейшего развития межгосударственного взаимодействия, а также ход реализации договоренностей, достигнутых в рамках ранее прошедших встреч , сообщает пресс-служба Акорды.





- В январе 2017 года исполнится 25 лет с момента установления дипломатических отношений между Казахстаном и Ираном. За это время межгосударственное взаимодействие получило интенсивное развитие, по всем направлениям установлены тесные и доверительные отношения, ‑ сказал Нурсултан Назарбаев.





Глава государства обратил внимание на постоянную поддержку со стороны Ирана внешнеполитических инициатив нашей страны, отметив, что Казахстан во всех обстоятельствах не прерывал отношений с Тегераном. Президент Казахстана подчеркнул, что проведенные в Алматы два раунда переговоров по иранской ядерной программе способствовали решению этой сложной проблемы.





Нурсултан Назарбаев указал ряд перспективных направлений развития двустороннего взаимодействия, намеченных в ходе переговоров. Среди них раскрытие взаимного потенциала в транзитно-транспортной сфере, в том числе сотрудничество в железнодорожной отрасли, создание на долгосрочной основе совместных предприятий в сельскохозяйственной сфере, а также взаимодействие в горно-металлургической промышленности.





Кроме того, Президент РК обратил внимание на достижение договоренностей, направленных на расширение авиасообщения, оптимизацию визового режима, стимулирование туризма.





Елбасы подчеркнул, что поддерживает намерение Ирана создать зону свободной торговли с ЕАЭС.





Также Нурсултан Назарбаев рассказал, что в ходе переговоров состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.





- Мы выразили единство в вопросах борьбы с распространением исламофобии, ошибочным отождествлением исламской религии с терроризмом и джихадизмом. Достигнута договоренность об усилении политического влияния двух стран в рамках деятельности таких международных организаций как ООН, Организация Исламского сотрудничества, ШОС, ‑ сказал глава государства.

В завершение Нурсултан Назарбаев отметил большой потенциал дальнейшего усиления казахстанско-иранского взаимодействия.





Отметим, что по итогам официального визита Президента Исламской Республики Иран Хасаном Рухани были подписаны следующие документы:

- Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Исламской Республики Иран о сотрудничестве в области ветеринарии и охраны здоровья животных;

- Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Исламской Республики Иран о сотрудничестве в области морского торгового судоходства;

- Меморандум между Министерством по инвестициям и развитию Республики Казахстан и Организацией прикладного искусства и туризма Исламской Республики Иран по упрощению взаимных групповых туристских поездок;

- Меморандум о взаимопонимании между Национальным Банком Республики Казахстан и Центральным Банком Исламской Республики Иран о содействии в организации двусторонней торговли;

- Меморандум о взаимопонимании между Министерством здравоохранения и социального развития Республики Казахстан и Министерством кооперации, труда и социального обеспечения Исламской Республики Иран о сотрудничестве в области труда и социального обеспечения.