Встреча Президента РК с Президентом Ирана, прибывшим в Казахстан с официальным визитом

В ходе переговоров в узком кругу были обсуждены вопросы взаимодействия в инвестиционной, торгово-экономической, транзитно-транспортной и сельскохозяйственной сферах.

Глава государства обратил внимание, что неоднократные встречи на высоком уровне свидетельствуют о дружественных отношениях между Казахстаном и Ираном.

- Считаю, что снятие экономических санкций с Ирана является результатом Ваших усилий, ‑ сказал Нурсултан Назарбаев.

Президент Казахстана подчеркнул, что Иран одним из первых государств в мире признал Независимость нашей республики.

- С момента обретения Казахстаном Независимости дружественная политика по отношению к Ирану остается неизменной. Сейчас наступило время для выхода нашего сотрудничества на стратегический уровень, и Казахстан готов к тесному взаимодействию, ‑ отметил Нурсултан Назарбаев.

В свою очередь, Х.Рухани поздравил Главу государства с 25-летним юбилеем Независимости страны, отметив, что Иран уделяет большое внимание развитию партнерских отношений с Казахстаном.

- Наша политика всегда была направлена на укрепление добрососедских отношений со всеми близлежащими странами. Ваш визит в Иран в апреле текущего года имел большое значение для дальнейшего развития двусторонних отношений, ‑ сказал Президент Ирана.

Лидеры двух государств выразили надежду, что нынешний визит придаст новый импульс казахстанско-иранскому сотрудничеству.