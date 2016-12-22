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Новости за сегодня

Встреча Президента РК с Президентом Ирана, прибывшим в Казахстан с официальным визитом

 

В ходе переговоров в узком кругу были обсуждены вопросы взаимодействия в инвестиционной, торгово-экономической, транзитно-транспортной и сельскохозяйственной сферах.

Глава государства обратил внимание, что неоднократные встречи на высоком уровне свидетельствуют о дружественных отношениях между Казахстаном и Ираном.

- Считаю, что снятие экономических санкций с Ирана является результатом Ваших усилий, ‑ сказал Нурсултан Назарбаев.

Президент Казахстана подчеркнул, что Иран одним из первых государств в мире признал Независимость нашей республики.

- С момента обретения Казахстаном Независимости дружественная политика по отношению к Ирану остается неизменной. Сейчас наступило время для выхода нашего сотрудничества на стратегический уровень, и Казахстан готов к тесному взаимодействию, ‑ отметил Нурсултан Назарбаев.

В свою очередь, Х.Рухани поздравил Главу государства с 25-летним юбилеем Независимости страны, отметив, что Иран уделяет большое внимание развитию партнерских отношений с Казахстаном.

- Наша политика всегда была направлена на укрепление добрососедских отношений со всеми близлежащими странами. Ваш визит в Иран в апреле текущего года имел большое значение для дальнейшего развития двусторонних отношений, ‑ сказал Президент Ирана.

Лидеры двух государств выразили надежду, что нынешний визит придаст новый импульс казахстанско-иранскому сотрудничеству.

 

22 декабря 2016, 17:42
Источник, интернет-ресурс: *Президента Республики Казахстан

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