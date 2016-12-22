В Шымкенте мужчина пытался совершить самоподжог
22 декабря 2016, 18:20
Было установлено, что 47-летний мужчина является обвиняемым лицом.
Сегодня, 22 декабря, около 14:30 в центр оперативного управления ДВД области поступило сообщение о том, что по ул. Тауке хана неизвестный мужчина пытался покончить жизнь самоубийством путем поджога, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД ЮКО.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Енбекшинского ОП УВД г.Шымкент. Полицейские установили личность пострадавшего. Им оказался местный житель гр- н.А., 1970 г.р. По предварительным данным мужчина получил около 40 процентов ожогов тела, он находится в больнице.
Данный факт зарегистрирован в ЕРДР Енбекшинского ОП по ст.105 УК РК «доведение до самоубийства». Начато досудебное расследование.
В ходе выяснения обстоятельств происшедшего установлено, что гр-н А., пытавшийся свести счеты с жизнью, является обвиняемым лицом. 15 мая текущего года следователи ДВД ЮКО возбудили в отношении него уголовное дело по ст.190 УК РК «мошенничество» по заявлению гр-на Д. Следственное управление ДВД ЮКО провели ряд комплексных следственных мероприятий, в результате которого была полностью доказана вина обвиняемого лица. 9 ноября 2016 года уголовное дело с обвинительным актом следователи направили в прокуратуру Аль-Фарабийского района для проверки законности. В свою очередь прокуратура района 18 ноября 2016 года дело для рассмотрения направили в суд.
Фото: diapazon.kz.
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