Обвиняемого в крупных хищениях бизнесмена экстрадировали в РК из ОАЭ

В настоящее время гражданин Казахстана водворен в следственный изолятор Астаны.

Сегодня сотрудниками Генеральной прокуратуры и Интерпола МВД РК при содействии Посольств Казахстана в Королевстве Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК.





Это является результатом достигнутых договоренностей казахстанской стороны с партнерами из Саудовской Аравии.





Компетентными органами Королевства Саудовской Аравии в целях укрепления двустороннего сотрудничества впервые удовлетворен запрос Генеральной прокуратуры РК о выдаче Омар Мухита.





Он обвиняется в том, что, являясь председателем Правления одного из ТОО, совершил хищение бюджетных средств в сумме около 200 млн.тенге, причинив материальный вред государству в лице АО «Национальный инновационный фонд», а также частному предпринимателю на сумму свыше 150 млн. тенге и АО «НурБанк» в сумме 240 000 000 тенге. Общая сумма ущерба составила около 600 млн. тенге.





В настоящее время Омар М. водворен в следственный изолятор г.Астаны.





Напомним, 26 октября т.г.в рамках официального визита Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева заключены межгосударственные договоры с Королевством Саудовская Аравия о выдаче и о передаче осужденных лиц. От казахстанской стороны документы подписаны Генеральным Прокурором Ж. Асановым.



