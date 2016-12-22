Обвиняемого в крупных хищениях бизнесмена экстрадировали в РК из ОАЭ
22 декабря 2016, 18:37
В настоящее время гражданин Казахстана водворен в следственный изолятор Астаны.
Сегодня сотрудниками Генеральной прокуратуры и Интерпола МВД РК при содействии Посольств Казахстана в Королевстве Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК.
Это является результатом достигнутых договоренностей казахстанской стороны с партнерами из Саудовской Аравии.
Компетентными органами Королевства Саудовской Аравии в целях укрепления двустороннего сотрудничества впервые удовлетворен запрос Генеральной прокуратуры РК о выдаче Омар Мухита.
Он обвиняется в том, что, являясь председателем Правления одного из ТОО, совершил хищение бюджетных средств в сумме около 200 млн.тенге, причинив материальный вред государству в лице АО «Национальный инновационный фонд», а также частному предпринимателю на сумму свыше 150 млн. тенге и АО «НурБанк» в сумме 240 000 000 тенге. Общая сумма ущерба составила около 600 млн. тенге.
В настоящее время Омар М. водворен в следственный изолятор г.Астаны.
Напомним, 26 октября т.г.в рамках официального визита Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева заключены межгосударственные договоры с Королевством Саудовская Аравия о выдаче и о передаче осужденных лиц. От казахстанской стороны документы подписаны Генеральным Прокурором Ж. Асановым.
Фото: media-astana.kz.
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