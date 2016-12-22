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Президент РК провел встречу с председателем Коллегии ЕЭК

22 декабря 2016, 19:11

Была обсуждена повестка заседания Высшего Евразийского экономического совета.


Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграном Саркисяном, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Во время встречи была обсуждена повестка заседания Высшего Евразийского экономического совета.

В 2016 году под председательством Казахстана в ЕАЭС был подготовлен ряд важных документов, касающихся вопросов дальнейшей евразийской интеграции, которые станут предметом рассмотрения на предстоящем заседании. Среди них вопросы транспортной политики в части ее совместной координации, таможенного законодательства, формирования общего рынка электроэнергетики.

Фото: пресс-служба Акорды.

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