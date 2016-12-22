Назарбаев ратифицировал соглашение о создании банка низкообогащенного урана в Казахстане

Глава государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Международным агентством по атомной энергии о создании Банка низкообогащенного урана Международного агентства по атомной энергии в Республике Казахстан»,

Текст Закона публикуется в печати.

Банк низкообогащенного урана представляет собой резервный запас исходного материала для изготовления топлива для атомных электростанций. МАГАТЭ будет владельцем урана, хранящегося в Банке, который будет находиться под его контролем и в его официальном юридическом владении.

Республика Казахстан является членом МАГАТЭ и присоединилась как к международно-правовым документам в рамках МАГАТЭ, так и к конвенциям в области ядерной безопасности.