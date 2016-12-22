КНДР предупредила о "неизбежности" войны на полуострове
22 декабря 2016, 19:33
В МИД КНДР подчеркивают, что "США и другие страны, причастные к принятию санкционной декларации, будут нести всю ответственность за вытекающие из этого последствия".
Северная Корея предупредила, что принятие резолюции СБ ООН с новыми санкциями против этой страны делает неизбежной войну на Корейском полуострове. Об этом говорится в заявлении МИД КНДР, распространенном в четверг по каналам Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), передает РИА Новости.
"В условиях, когда нет никаких правовых и системных механизмов предотвращения войны и вооруженных столкновений, нынешняя санкционная резолюция СБ ООН, которая является не чем иным, как объявлением войны, делает эту войну неизбежной", — говорится в заявлении.
В МИД КНДР подчеркивают, что "США и другие страны, причастные к принятию санкционной декларации, будут нести всю ответственность за вытекающие из этого последствия".
Совет Безопасности ООН 30 ноября принял очередную резолюцию, ужесточающую санкционный режим в отношении КНДР после проведенного в сентябре Пхеньяном пятого по счету ядерного испытания. Однако Северная Корея заявляет, что будет продолжать наращивание "сил ядерного сдерживания", пока будет сохраняться угроза со стороны США.
Иван Захарченко.
Фото: Flickr/ (stephan).
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