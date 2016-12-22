Назарбаев подписал закон по усилению мер противодействия экстремизму и терроризму
22 декабря 2016, 19:52
Предусматривается ужесточение ответственности за совершения правонарушений в сфере экстремизма и терроризма.
Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия экстремизму и терроризму», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Закон направлен на усиление мер по противодействию экстремизму и терроризму.
Целью принятия законопроекта является совершенствование действующего законодательства в сфере противодействия терроризму и экстремизму, оборота оружия и регулирования миграции. Законопроектом предусматривается ужесточение ответственности за совершения правонарушений в сфере экстремизма и терроризма.
Фото: inform.kz.
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