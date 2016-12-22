В Актюбинской области будет усилена работа по трудоустройству людей с инвалидностью

В регионе проживают около 25 тысяч инвалидов, в их числе почти 3 тысячи детей.

Оказание социальной помощи уязвимым слоям населения и исполнение индивидуальных программ реабилитации инвалидов по итогам 11 месяцев 2016 года было рассмотрено на совещании в акимате Актюбинской области.

В регионе проживают около 25 тысяч инвалидов, в их числе почти 3 тысячи детей.





По данным областного управления координации занятости и социальных программ, за отчетный период почти 6200 инвалидов были обеспечены средствами передвижения, сурдотехникой, тифлотехникой, санаторно-курортным оздоровлением, протезно-ортопедической помощью, гигиеническими средствами, услугами специалистов жестового языка и индивидуальных помощников на общую сумму 514,5 млн.тенге.





Свыше 2100 человек получают специальные услуги социальной помощи в виде ухода на дому. Аналогичные услуги 273 детям – инвалидам в рамках государственного соцзаказа оказывают 4 неправительственные организации.





В целях реализации Национального плана действий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в текущем году 125 объектов были адаптированы на предмет обеспечения к ним доступа инвалидов. Кроме того, за счет местного бюджета в регионе реализуются и другие проекты, направленные на реабилитацию инвалидов.





Аким области Бердыбек Сапарбаев обратил особое внимание присутствующих на вопросы содействия трудоустройству людей с ограниченными возможностями и исполнение законодательства о квотировании рабочих мест для инвалидов. Глава региона поручил усилить контроль в этой сфере, и применять к руководителям предприятий, нарушающим квоту приема на работу инвалидов, самые жесткие меры наказания.





Аким области также подчеркнул, что большой проблемой для инвалидов остается передвижение по городу, и для решения этого вопроса важно увеличение количества инватакси. В воспитательных целях, к участию в социальных мероприятиях, направленных на поддержку инвалидов, необходимо активно привлекать молодежь, считает аким.





​- С первых дней Независимости политика Президента нашей страны основана на принципах социальной справедливости. Сегодня государство реализует специальные программы, выделяет огромные средства на оказание социальной помощи, нуждающимся в ней гражданам. Деньги есть, инструменты есть. У нас имеются все возможности для 100 процентного исполнения индивидуальных программ реабилитации инвалидов. Анализируйте чего для этого недостаточно и чаще вносите свои предложения по решению ситуации. Если в решении каких-либо вопросов необходимо содействие, обращайтесь напрямую ко мне, - поручил Бердыбек Сапарбаев руководителям ответственных госорганов.





​Глава региона также поручил усилить работу с малообеспеченными семьями. В том числе, с этой целью, по поручению акима области, будет активизирована реализация проекта обусловленной денежной помощи «Өрлеу». Данный проект, в рамках реализации "Плана нации – 100 конкретных шагов", 1 июля 2015 года в пилотном режиме был внедрен в г. Актобе, Мартукском и Мугалжарском районах. В настоящее время им охвачены г. Актобе и все районы области. Проект предусматривает выплату обусловленной денежной помощи малообеспеченным гражданам, проживающим с доходами ниже 60% от прожиточного минимума, при условии заключения социального контракта и участия их в активных мерах содействия занятости.



