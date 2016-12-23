В Германии рассказали о ходе расследования дела о теракте в Берлине

Новых задержаний по делу о берлинском теракте пока не было, сообщила журналистам представитель генпрокуратуры ФРГ, передает РИА передает РИА Новости





"Сегодня мы провели обыски во многих местах в Северном Рейне Вестфалии и в Берлине, где, предположительно, бывал подозреваемый Анис Амри. Задержаний до сих пор не было", — сказала представитель ведомства.





Вечером в понедельник грузовик протаранил рождественский базар в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. По данным агентства Рейтер, ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". Подозреваемый в причастности к теракту в Берлине 24-летний тунисец Анис Амри официально объявлен в розыск в Германии и в европейских странах. За помощь в поимке предполагаемого террориста назначена награда в 100 тысяч евро.





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