ООН приветствует переговоры по Сирии в Астане
23 декабря 2016, 00:16
Ранее Нурсултан Назарбаев заявил о готовности предоставить площадку для таких переговоров в столице.
Целью остается инклюзивный политический процесс в Сирии, поэтому ООН будет приветствовать все инициативы на этом направлении, в том числе возможное проведение встречи в Астане, заявил журналистам спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура, передает РИА Новости.
"Целью остается политический процесс в Сирии, который станет полностью инклюзивным и будет основываться на резолюции СБ ООН 2254. Но как этого добиться с учетом реальной политики — над этим мы будем работать. Поэтому мы будем приветствовать инициативу Астаны и другие инициативы на этом направлении", — сказал он.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что договорился с турецким лидером Тайипом Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в Астане. По его словам, новая площадка может дополнять женевские переговоры. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе телефонных переговоров с Путиным и Эрдоганом поддержал данную инициативу и заявил о готовности предоставить площадку для таких переговоров в столице.
Фото: РИА Новости. Александр Вильф.
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