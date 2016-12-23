ООН приветствует переговоры по Сирии в Астане

Целью остается инклюзивный политический процесс в Сирии, поэтому ООН будет приветствовать все инициативы на этом направлении, в том числе возможное проведение встречи в Астане, заявил журналистам спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура , передает РИА , передает РИА Новости





"Целью остается политический процесс в Сирии, который станет полностью инклюзивным и будет основываться на резолюции СБ ООН 2254. Но как этого добиться с учетом реальной политики — над этим мы будем работать. Поэтому мы будем приветствовать инициативу Астаны и другие инициативы на этом направлении", — сказал он.





Ранее президент России Владимир Путин заявил, что договорился с турецким лидером Тайипом Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в Астане. По его словам, новая площадка может дополнять женевские переговоры. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе телефонных переговоров с Путиным и Эрдоганом поддержал данную инициативу и заявил о готовности предоставить площадку для таких переговоров в столице.



