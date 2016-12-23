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Трамп заявил о необходимости увеличить ядерный арсенал США

23 декабря 2016, 00:32

Дональд Трамп заявил о необходимости увеличения ядерного арсенала Соединенных Штатов. Тем самым он выступил против политики, которую проводили его предшественники.


На своей странице в Twitter Трамп написал следующее: «США должны значительно усиливать и увеличивать свой ядерный потенциал. По крайней мере до того времени, когда мир пересмотрит свое отношение к этому оружию», сообщает РБК.

Позиция Трампа отличается от той политики, которую проводили его предшественники, сообщает агентство Reuters. Так, президент Барак Обама с одной стороны занимался сокращением ядерного арсенала, а с другой — выступал за модернизацию тысяч ракет. При этом позицию главы Белого дома критиковали сторонники ядерного разоружения, утверждавшие, что денежные вливания в модернизацию оружия массового уничтожения могут привести к новой гонке вооружений с Россией и Китаем.

По данным агентства, в создании нового поколения межконтинентальных ракет заинтересованы компании Locheed Martin, Boeing и Northrop Grumman. Стоимость проекта оценивается в $85 млрд.

Вопрос об отношении Трампа к ядерному оружию поднимался во время предвыборной кампании в США. В одном из интервью эксперт телеканала MSNBC Джо Скарборо заявил, что беседовал с советником Трампа по внешней политике. Тот признался, что миллиардера постоянно интересовал вопрос, почему США не используют ядерное оружие, если оно у страны есть.

Во время одного из своих выступлений на MSNBC Трамп не исключил использования ядерного оружия против «Исламского государства» (запрещенной в России террористической организации). На замечание о том, что избиратели не хотели бы услышать нечто подобное из уст президента США, Трамп ответил, что в этом случае не понимает, зачем Америка в принципе производит ядерное оружие.

При этом в интервью Fox News кандидат уточнил, что он является последним человеком, который нажмет на кнопку, запустит ракеты и будет разыгрывать ядерную карту. Однако он уверен, что нельзя убирать карты, которые могут быть козырями,​ в том числе и в процессе переговоров, а потому в этом вопросе надо быть «непредсказуемым».

Артем Филипенок.

Фото: Reuters/Pixstream.

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