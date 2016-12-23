Сирийская армия заявила о полном освобождении Алеппо

Командование назвало это переломным моментом в войне против терроризма.

Город Алеппо освобожден от бандформирований и находится под полным контролем сирийской армии, сообщает РИА сообщает РИА Новости





С таким заявлением выступило командование вооруженными силами САР. Его текст передала в эфире телестанция Al Ekhbariya.





"Победа в Алеппо является важным переломным моментом в войне против терроризма", - указывается в заявлении.





Ранее в четверг сообщалось о том, что последняя колонна машин с боевиками и их семьями покинула восточные кварталы города. В ближайшее время саперы начнут разминирование районов.





Согласно достигнутым договоренностям, вывод из Алеппо боевиков шел параллельно с эвакуацией шиитов из осажденных экстремистами районов города Идлиб.





Дмитрий Зеленин.



