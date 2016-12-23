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Сирийская армия заявила о полном освобождении Алеппо

23 декабря 2016, 00:46

Командование назвало это переломным моментом в войне против терроризма.


Город Алеппо освобожден от бандформирований и находится под полным контролем сирийской армии, сообщает РИА Новости.

С таким заявлением выступило командование вооруженными силами САР. Его текст передала в эфире телестанция Al Ekhbariya.

"Победа в Алеппо является важным переломным моментом в войне против терроризма", - указывается в заявлении.

Ранее в четверг сообщалось о том, что последняя колонна машин с боевиками и их семьями покинула восточные кварталы города. В ближайшее время саперы начнут разминирование районов.

Согласно достигнутым договоренностям, вывод из Алеппо боевиков шел параллельно с эвакуацией шиитов из осажденных экстремистами районов города Идлиб.

Дмитрий Зеленин.

Фото: Тимур Абдуллаев/NewsTeam/ТАСС.

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