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Число жертв взрыва в Мексике увеличилось до 35 человек

23 декабря 2016, 01:00

Сейчас в больницах остаются 36 пациентов, пострадавших при взрыве, четверо из них — в тяжелом состоянии.


Число жертв взрыва на рынке пиротехники в мексиканском городе Тультепек возросло в четверг до 35 человек, сообщили власти штата Мехико. Ранее сообщалось о 33 погибших, 60 пострадавших и 12 пропавших без вести, передает РИА Новости.

В коммюнике для прессы отмечается, что на месте трагедии погибли 26 человек, остальные девять скончались от полученных ран и ожогов в больницах.

"Как и в случае со всеми предыдущими смертями, правительство штата поддержит родных скончавшихся оплатой похоронных расходов", — говорится в сообщении.

Сейчас в больницах остаются 36 пациентов, пострадавших при взрыве, четверо из них — в тяжелом состоянии. 19 человек были выписаны домой.

Рынок Сан-Паблито, где во вторник произошел взрыв, является крупнейшим легальным рынком пиротехники в Мексике, насчитывающим более 300 магазинов. Взрыв уничтожил 290 торговых точек. В момент происшествия на рынке находилось порядка 2 тысяч человек, так как в канун католического Рождества многие покупают пиротехнику для празднований.

Фото: REUTERS/ Edgard Garrido.

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