В центральной Италии на военном заводе произошел взрыв
23 декабря 2016, 01:17
24-летнюю работницу предприятия немедленно госпитализировали в исключительно тяжелом состоянии.
Взрыв произошел в четверг вечером на военном заводе по производству боеприпасов, расположенном в населенном пункте Байано-ди-Сполето в центральной Италии. Об этом сообщил новостной телеканал RaiNews24, передает РИА Новости.
По данным журналистов, в результате взрыва была серьезно ранена 24-летняя работница предприятия, которая была немедленно госпитализирована в исключительно тяжелом состоянии. На месте происшествия работают сотрудники пожарной службы и карабинеры.
Как сообщило Агентство оборонной промышленности Италии, в настоящее время компетентные органы проводят мероприятия по выяснению причин и динамики данного ЧП. Руководство военного завода заявило в этой связи, что готово предоставить всю необходимую информацию судебно-следственным органам.
Сергей Старцев.
Фото: Flickr/ Luca Prioli.
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