В центральной Италии на военном заводе произошел взрыв

Взрыв произошел в четверг вечером на военном заводе по производству боеприпасов, расположенном в населенном пункте Байано-ди-Сполето в центральной Италии. Об этом сообщил новостной телеканал RaiNews24, передает РИА Об этом сообщил новостной телеканал RaiNews24, передает РИА Новости





По данным журналистов, в результате взрыва была серьезно ранена 24-летняя работница предприятия, которая была немедленно госпитализирована в исключительно тяжелом состоянии. На месте происшествия работают сотрудники пожарной службы и карабинеры.





Как сообщило Агентство оборонной промышленности Италии, в настоящее время компетентные органы проводят мероприятия по выяснению причин и динамики данного ЧП. Руководство военного завода заявило в этой связи, что готово предоставить всю необходимую информацию судебно-следственным органам.



