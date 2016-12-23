Головкин назвал даты четырех боев в 2017 году

23 декабря 2016, 01:31

В ближайшем бою Геннадий Головкин (36-0, 33 КО) встретится с Даниэлем Джейкобсом (32-1, 29 КО) в Мэдисон Сквер Гарден.


Чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA, IBF и IBO Геннадий Головкин назвал предварительные даты возможных боев в 2017 году, сообщает Sports.kz со ссылкой на Boxingscene.com.

В ближайшем бою Геннадий Головкин (36-0, 33 КО) встретится с Даниэлем Джейкобсом (32-1, 29 КО) 18 марта в Мэдисон Сквер Гарден.

«Надеюсь, на три или четыре боя. Это очень возможно, — сказал Головкин в минувшую субботу на пресс-конференции посвященной его ближайшему поединку. — Март, может быть, июнь, сентябрь и декабрь. Это развернутый план на следующий год».

Фото: Sports.kz.

Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код